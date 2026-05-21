В Забайкалье открылся международный кинофестиваль

В Чите на сцене краевой филармонии прошла торжественная церемония открытия ХIII Забайкальского международного кинофестиваля, сообщается на официальном портале региона.

Его президент - народный артист России Александр Михайлов, председатель оргкомитета Виктор Шкулев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовали гостей и участников форума. Церемонию открытия вели Максим Аверин и Любовь Толкалина.

В Год единства народов России девизом забайкальского кинофорума стали слова: "Единство в многообразии. Истоки будущего".

На церемонии открытия показали картину "Степные боги". Продюсер картины Анна Городэнкер отметила, что фильм снят по одноименному роману Андрея Геласимова. Сцены из фильма снимались в Забайкалье. Роман о человечности и русской душе отозвался многим людям по всему миру.

По 200-метровой багуловой дорожке - именно багульник, считается символом Забайкалья - прошли любимые народом артисты: Максим Аверин, Евгений Дятлов, Ирина Лачина, Екатерина Волкова, Николай Лебедев, Ника Задорик, Дмитрий Павленко, Наталья Бочкарева, Николай Рябуха, Игорь Полуэктов, Маргарита Колотилина.

Артисты побывают во многих районах Забайкальского края с творческими вечерами и кинопоказами.