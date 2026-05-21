Стартовали съемки комедии «Роль отца» с Никитой Кологривым

Компания «Атмосфера кино» сообщила о старте съёмок фильма «Роль отца». Дата выхода комедии пока неизвестна.

Лента расскажет о 18-летней Кате, которая первый раз не получила поздравления от папы. Она отправляется к нему — во время поездки ей предстоит повзрослеть и поменять свои взгляды насчёт семьи.

Главные роли исполнили Дмитрий Лысенков («Иваново счастье. Новые истории»), Полина Денисова («Папины дочки. Мама вернулась»), Ольга Медынич («Вампиры средней полосы»), Никита Кологривый («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром выступил Данияр Болотбеков («Чёрный двор. Побег»). Съёмки картины проходят в Бишкеке.