Появились постеры с героями третьего сезона «Дома дракона»

Компания HBO представила постеры с героями третьего сезона сериала «Дом дракона». На нём изображены пероснажи, которые появятся в продолжении.

«Дом дракона» — это приквел культового сериала «Игра престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

Третий сезон сериала стартует 22 июня. К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон станет мостиком к четвёртому, вместе с которым шоу официально завершится.