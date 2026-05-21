Почему ни один регион не может повторить успехи якутского кино

Пока российским регионам не удается повторить феномен якутского кино, заявил в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«На данный момент ни один другой регион повторить феномен якутского кино не может. Бурятский кинематограф начал двигаться в этом направлении, создавать кино о своем крае. Однако то ли сюжеты закончились, то ли показывать приключения на восточном берегу Байкала – это повторы. К сожалению, феномен бурятского кино сдулся. Якутский феномен наоборот развивается. Мы радуемся за коллег-кинематографистов из далекого, но очень красивого и гостеприимного региона. Это суровая яркая природа восхищает и дает подпитку талантам, которые там развиваются. Сейчас мы видим с полей Каннского фестиваля, что якутских режиссеров приглашают работать в Европу. Людей действительно ценят, наработки, которые они успели сделать, не остаются незамеченными в международном кинематографе. Но, к сожалению, якутское кино заточено под якутов – их видение мира, сюжеты. За пределами Якутии якутское кино работает очень слабо», - объяснил он.

По словам собеседника НСН, российские кинематографисты могли бы перенять подход к кино у якутских коллег.

«Якутский кинематограф очень близок ментально и структурно к тому феномену, который мы сейчас наблюдаем в наших соседних республиках – Кыргызстане, Казахстане. Там тоже местный контент хорошо развивается в последние годы. В Кыргызстане в прошлом году больше половины бокс-офиса дал именно местный кинематограф. Это то кино, которое близко зрителям, они его понимают. Я в разрезе своей прокатной деятельности в этом году выпустил продолжение хита из Кыргызстана – «Рай под ногами матерей 2». В мусульманских регионах России, это Поволжье и Кавказ, картина очень классно отработала. Фильм собрал больше 200 миллионов рублей. Это показатель того, что подобная история, очень понятная и родная для зрителя, получает потрясающий отклик. Если российские кинематографисты будут делать подобные фильмы, например, фильм о каком-то христианском святом, будет иметь хороший отклик у аудитории. Это может привести в кинотеатр дополнительных людей, которые туда не ходят», - сказал он.

Ранее сообщалось, что японская компания Cloud11 Studios и французская Les films du Sillon и Saidam Baryl Ltd объединились для работы над новым полнометражным фильмом Almost («Почти там») якутского режиссера Степана Бурнашева. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках кинорынка Marché du Film в Каннах, напоминает «Радиоточка НСН».