Тильда Суинтон высказалась об использовании ИИ в кино

На Каннском кинофестивале выступила знаменитая актриса Тильда Суинтон («Выживут только любовники»). Она рассказала о своём отношении к использованию искусственного интеллекта при создании фильмов.

По словам артистки, у ИИ нет шансов против настоящих авторов. При этом создатели фильмов не должны производить шаблонный контент, по мнению Суинтон. Она отметила, что деятелям кино необходимо быть начеку.

Я считаю, что до тех пор, пока мы не начнём производить шаблонный и в какой-то степени утомительный для зрителей контент, у ИИ нет шансов. Но пока мы можем продолжать в том же духе, нам следует быть начеку. Нам нужно делать то, что под силу только людям: создавать сумбурные, захватывающие события, чтобы зрители не знали, что будет дальше, и получали от этого удовольствие.

Использование искусственного интеллекта при создании фильмов вызвало множество дискуссий у звёзд Голливуда. Так, против нейросетей выступили Брендан Фрейзер («Мумия»), Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), а также режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»). Ранее о проблеме рассказал постановщик и актёр Сет Роген, который резко высказался об ИИ-сценаристах.