Вышел большой трейлер военной драмы «Давление» с Бренданом Фрейзером

Компания Focus Features представила большой трейлер фильма «Давление». Военная драма официально выйдет в России уже 18 июня.

Действие исторической картины развернётся в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. «Давление» расскажет о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.

Главную роль в ленте исполнил звезда фильмов «Мумия» и «Кит» Брендан Фрейзер. Вместе с ним в ленте снялись Эндрю Скотт («Шерлок»), Керри Кондон («Формула-1»), Дэмиен Льюис («Однажды в… Голливуде») и другие актёры. Режиссёром выступил Энтони Марас — постановщик военной драмы «Дворец».