Стоит ли смотреть «Дьявол носит Прада 2»

Спустя два десятилетия создатели культового фильма "Дьявол носит Прада" пытаются войти в ту же реку. Удалось ли студии Disney 20th Century Studios сохранить культовость кинокартины?

Культурный феномен

"Дьявол носит Prada" давно перестал быть просто фильмом о работе в модном журнале. Это культурное явление. Энди Сакс, мечущаяся между должностью стажера и токсичным миром глянца, стала архетипом. Миранда Пристли - иконой. А телефон, брошенный однажды главной героиней в фонтан, превратился в символ выбора, который на поверку оказался не окончательным.

Контекст: факты об оригинале 2006 года

Дата выхода: июнь 2006-го (в России - октябрь).

Сюжет: Энди Сакс, мечтающая стать журналисткой, устраивается помощницей к тираничному главреду журнала "Подиум" Миранде Пристли. Поначалу женщины совсем не ладят, но со временем Энди становится "новой Эмили" (любимицей) Пристли и даже едет в Париж на показ.

Однако в финале, увидев, что она превращается в того, кем не хотела быть раньше, Энди бросает карьеру.

Финансовые итоги: бюджет 35-41 млн долларов, сборы - 326,5 млн долларов. В России картина собрала 11,9 млн долларов, войдя в топ-10 фильмов года.

Костюмы: при бюджете в 100 тысяч долларов благодаря Патрисии Филд одежда в кадре тянет на миллион.

Награды: номинация на "Оскар" и "Золотой глобус" для Мерил Стрип, признание критиками Эмили Блант, мировая известность Энн Хэтэуэй.

Актуальность: фильм уловил тревоги нулевых - тема цены успеха для женщины, токсичности корпоративной среды, баланса работы и личной жизни.

Что мы увидели в новом фильме

Кино показывает, как изменились сама индустрия моды и этика руководства.

Повзрослевшая героиня сталкивается с миром, где границы между работой, личной жизнью и цифровой репутацией исчезли окончательно. Никто уже не носит кипы бумаг в кабинет начальницы - все решают мемы, публикации и метрики охватов. Влияние измеряется количеством реальных читателей в социальных сетях. Знакомая ситуация.

По сюжету Миранда Пристли (Мерил Стрип), которая все еще занимает пост главы журнала "Подиум", борется с кризисом в печатной сфере и личными репутационными проблемами. Чтобы как-то спасти журнал, к работе возвращается Энди Сакс (Энн Хэтэуэй). Вместе женщинам приходится обратиться к бывшей помощнице Миранды Эмили Чарльтон (Эмили Блант), которая теперь работает в Dior. Она также их конкурентка и серьезная угроза на пути к восстановлению "Подиума".

Из безусловных плюсов фильма - встреча с почти не изменившимися Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Рядом с ними появились камео: Донателла Версаче, Люси Лью, Леди Гага, Винни Харлоу и Эшли Грэм.

Визуально картина радует приятной цветокоррекцией и современным прочтением истории об отважной журналистке на фоне шикарных видов Нью-Йорка.

Есть и спорные моменты. Наряды главной героини вызывают вопросы: встречаются странные цветовые сочетания и неудачные фасоны.

Исключение составляют лишь эффектные миланские образы, которые смотрятся выигрышно на всех персонажах.

Актуальные проблемы современности

Создатели сделали ставку на волнующие людей сегодня вопросы - увольнение по смс, будущее журналистики в эпоху цифровизации, шутки про современное поколение и деловые встречи по видеосвязи.

На первый план выходят непростой морально-нравственный выбор, тема предательства, взросление героев, верность делу и себе.

То, что волновало зрителей в 2006 году, легко отзывается и сегодня.

Вердикт

За счет эффекта ностальгии у картины есть все шансы на популярность, но не на взрыв эмоций. Сохранить иконичность в полной мере не удалось - во многом из-за спорных костюмных решений. Да и вообще затмить продолжением первую часть трудно. Однако возвращение в знакомую киновселенную, неожиданные сюжетные повороты и счастливый конец тронули.