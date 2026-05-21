Сказки, криминал и немного хаоса: что посмотреть в кино в эти выходные

21 мая в российский прокат выходит сразу несколько заметных премьер — от масштабного боевика Гая Ричи до отечественных фэнтези и авторского кино. Зрителей ждут истории о крупных аферах, школьном выпускном, путешествиях во времени и борьбе с древним злом, а также о выборе между свободой и успехом. Подборка новинок, которые стоит посмотреть в эти выходные, — в материале RT.

«Грязные деньги»

Главной зарубежной премьерой недели станет боевик «Грязные деньги» британского режиссёра Гая Ричи.

Сценарий Ричи написал самостоятельно, а продюсерами новой картины стали его постоянные соавторы Айван Эткинсон и Джон Фридберг и ещё несколько сопродюсеров. Мировая премьера ленты состоялась 10 апреля.

Отдельного внимания заслуживает звёздный актёрский состав. Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Джейк Джилленхол не впервые работают с Ричи: Кавилл и Гонсалес снимались у режиссёра в боевике «Министерство неджентльменских дел», а Джилленхол — в военной драме «Переводчик».

В центре сюжета «Грязных денег» операция по возврату $1 млрд, похищенного влиятельным магнатом Салазаром. Для выполнения миссии собирают группу элитных агентов под руководством опытного координатора Рэйчел. В команду входят Сид, Бронко и другие специалисты. Им предстоит реализовать план по давлению на афериста, чтобы вывести его на чистую воду и вернуть украденные средства. Однако постепенно операция по возврату денег выходит из-под контроля и превращается в настоящую войну.

«Богатыри»

21 мая в российский прокат также выходит фэнтези-комедия «Богатыри» режиссёра Павла Воронина. По сюжету современный школьник Ваня случайно попадает в эпоху Древней Руси, где знакомится с богатырями Фёдором и Ратибором. Вместе они оказываются втянуты в противостояние с древним злом, которое угрожает сразу двум мирам — прошлому и настоящему. Так, когда-то могущественный колдун Терон попытался захватить Русь, при помощи тёмной магии превратившись в Дракона. Однако его одолел богатырь Святогор и, чтобы запечатать зло, спрятал три артефакта Дракона в далёком будущем, то есть в современном мире. Теперь за этими артефактами охотится злая колдунья Гордея, стремящаяся возродить своего суженого, тёмного владыку.

Ване вместе с богатырями предстоит отправиться в современную Москву и отыскать артефакты до того, как их найдёт злодейка. В пути героям придётся действовать в условиях мегаполиса, сталкиваться с непривычным для богатырей высокотехнологичным миром и адаптироваться к новым реалиям.

Главную роль — Вани — исполнил юный актёр Андрей Андреев, уже знакомый зрителям по сказкам «Чук и Гек. Большое приключение» и «Ждун», а также по семейным комедиям «Батя» и «Моё собачье дело». Русских витязей в картине сыграли Роман Курцын и Роман Постовалов, а злодейку Гордею — Алёна Михайлова.

«Не одна дома 3. Выпускной»

На этой неделе зрителей ожидает продолжение приключенческой франшизы «Не одна дома» — фильм «Не одна дома 3. Выпускной».

На этот раз главная героиня Маша в исполнении юной певицы и актрисы Миланы Хаметовой вновь столкнётся с давней соперницей — коварной мошенницей Няней (Юлианна Михневич). В предыдущих частях Няня уже не раз пыталась провернуть преступные схемы — от ограбления дома до аферы в лагере, однако смелая и находчивая Маша каждый раз её планы срывала. Теперь же у злодейки и её нового союзника, обаятельного афериста Антона (Роман Курцын), появляется новая цель — сорвать выпускной бал. Маше предстоит остановить преступников и спасти праздник.

В новом фильме к своим ролям вернутся Давид Манукян (Dava), Марк-Малик Мурашкин и Алексей Маклаков. Режиссёром третьей части стал Митрий Семёнов-Алейников, который также работал и над вторым фильмом франшизы. Среди других его известных проектов — сериал «Подростки в космосе», триллер «Запретная зона» и комедия «Вредная привычка».

Кроме того, в новой главе истории появятся популярные исполнители Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets — они сыграют самих себя и исполнят на выпускном совместный трек «Последний танец».

«Пока небо смотрит»

Любителям авторского кино стоит обратить внимание на юбилейный, десятый фильм режиссёра Романа Михайлова «Пока небо смотрит». Соавтором идеи выступил хореограф и музыкант Даниил Патлах.

Фильм рассказывает о семи молодых андерграундных танцорах, которые получают шанс попасть в крупный телевизионный проект. Однако, несмотря на удачу, героям предстоит решить, что для них важнее — популярность или свобода творчества.

Фильм продолжает авторскую линию Михайлова, где художественное кино сочетается с элементами документальности. На этот раз режиссёр погружает зрителя в жизнь танцевального андерграунда с его жёсткой конкуренцией, амбициями и столкновением разных взглядов на искусство.

Премьера ленты состоялась на 48-м Московском международном кинофестивале в апреле 2026 года. В российский прокат фильм выходит 21 мая.

Главных героев сыграли Дарья Екамасова («Легенда №17», «Анора»), Валерия Гай Германика (режиссёр сериала «Школа» и фильма «Емельяненко»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Буратино») и Фёдор Лавров («Убойная сила», «По щучьему велению»), а также танцоры и хореографы.

«Степные боги»

Также 21 мая в прокат выходит драма «Степные боги» — экранизация одноимённого романа лауреата премии «Национальный бестселлер» Андрея Геласимова.

Действие картины разворачивается летом 1945 года в забайкальском вымышленном селе Разгуляевка. Для Европы война уже закончилась, однако для России начался новый конфликт — советско-японская война. В центре истории десятилетний мальчик Петька, который пытается спасти тяжело заболевшего неизвестной хворью лучшего друга Валерку. Единственным, кто может ему помочь, оказывается пленный японский врач Хиротаро, находящийся в лагере неподалёку. Петька решается обратиться к нему, несмотря на страх и недоверие окружающих. Вместе с врачом маленькому герою придётся пройти множество испытаний и разгадать тайну смертельной болезни, обратившись к древним духам степных богов.

Проект собрал сильный актёрский состав: в главных ролях — Остап Риммен (Петька), японский актёр Джунсуке Киносита (Хиротаро), а также Владимир Стеклов, Павел Чинарёв и Никита Кологривый.

Режиссёр фильма — Олег Асадулин, известный по таким проектам, как мистический триллер «Тёмный мир: Равновесие», драма «Зелёная карета», а также сериал «Закрытая школа». Сценарий адаптировал Михаил Зубко («Первый на Олимпе», «Кентавр», «Непослушники»).