Состоялась мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» по «Звездным войнам»

22 мая состоялась мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой ленты по вселенной «Звёздных войн». Картина выступила продолжением сериала «Мандалорец» и стала первым фильмом по франшизе за семь лет.

Сейчас картину можно посмотреть в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся лишь 28 мая. Это будет неофициальная премьера с функцией предсеансового обслуживания.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона «Мандалорца». Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.