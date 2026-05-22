30 лет франшизе «Миссия невыполнима». Почему ее проклинали предшественники

Фильму «Миссия невыполнима» Брайана Де Пальмы, определившему жанр шпионского боевика на десятилетия вперед, исполняется 30 лет. За три десятилетия франшиза разрослась до уже восьми частей и монструозных бюджетов в 400 миллионов долларов на картину, а ее звезда Том Круз достиг статуса голливудского идола. Однако всего этого могло бы и не случиться. Как дебютная «Миссия невыполнима» стала первым продюсерским проектом Круза, почему ее проклинали предшественники и подошла ли история Итана Ханта к концу, рассказывает «Ленты.ру».

Последняя миссия сверхсекретного агентства IMF в Киеве оказалась вполне себе выполнимой, но отдых не затянется — отряд Джима Фелпса (Джон Войт) посылают в Прагу следить за предполагаемым предателем. Однако операция проваливается, а все оперативники IMF, за исключением Итана Ханта (Том Круз), погибают. Хант осознает, что двойным агентом теперь считают именно его, а значит, придется уйти в глубокое подполье.

Первая «Миссия невыполнима» была совершенно не похожа на поздние фильмы, сделавшие франшизу международным культовым феноменом. Да, всех их объединяет Том Круз в роли неугомонного спецагента, выполняющего опасные акробатические трюки в разных частях света, но в 1996-м шпионский блокбастер еще не нащупал мажорной тональности пафосного боевика. Брайан Де Пальма снял мрачный и параноидальный, полный хичкоковского напряжения триллер с засадами, а также предательствами — двойными и тройными.

Впрочем, другой ответственный за появление фильма на свет человек, кажется, всегда знал, какого конечного результата хочет достигнуть

К середине 1990-х 34-летний Круз еще не избавился от ярлыка голливудского золотого мальчика. Только вышедшее «Интервью с вампиром», в котором он на пару со вторым секс-символом всея Голливуда Брэдом Питтом разыграл дуэт томных кровососов, стал тому хорошим подтверждением — фанаты книги вместе с Энн Райс тогда массово протестовали, убежденные, что роль вампира Лестата для «лучшего стрелка» и последней надежды американской маскулинности вещь чересчур утонченная. Результат, конечно, переубедил всех (писательница даже публично извинилась), однако выйти из образа киношного жиголо Крузу тем самым не удалось. Актер же был нацелен на карьерный поворот и вовсю тянулся к режиссерской элите — так, он снялся в судебной и производственной драмах «Несколько хороших парней» Роба Райнера и «Фирма» Сидни Поллака.

Собственно, именно Поллаку Круз сперва и предложил снять полнометражное возрождение культового шпионского телесериала из 1960-х, в котором ведущая роль от спецагента Фелпса переходила бы новой крови в лице Ханта — и Круза. Права на ремейк актер заполучил заблаговременно, основав ради этого собственную продюсерскую фирму. Работа над драматургической основой, однако, шла туго и грозила обернуться производственным адом. Сперва сюжет фильма попытались собрать Поллак и сценаристы «Индианы Джонса и храма судьбы» Уиллард Хайк и Глория Кац, однако первый драфт не понравился ни Крузу, ни спонсировавшей его бенефис Paramount Pictures. Режиссер в итоге тоже отошел от проекта, решив посвятить свое время ромкому «Сабрина» с Харрисоном Фордом и Джулией Ормонд.

За новый сценарий взялась другая голливудская легенда

Стивен Зеллиан («Список Шиндлера») воспользовался наработками предшественников (в частности, сюжетным поворотом с украденным списком агентов под прикрытием), но тоже не завершил начатое, оставшись в титрах лишь как автор истории. Финальный вариант дорабатывал уже Дэвид Кепп («Путь Карлито»). И даже та его версия сценария, с которой съемочная группа запустила ленту в производство, оказалась сырой. А поскольку сам Кепп вернуться к ней не мог из-за работы над своим режиссерским дебютом «Эффект спускового курка», на съемочной площадке «Миссии невыполнима» текст обтесывал уже сценарист оскароносного «Китайского квартала» Роберт Таун.

Едва ли произошедшее можно назвать производственным адом — скорее стандартным творческим беспорядком, но инвесторам уверенности такие пертурбации внушали немного. Не помогало и то, какого режиссера Круз нашел на замену Поллаку. Хоть в фильмографии Брайана Де Пальмы и был детективный триллер «Прокол» с Джоном Траволтой, классик Нового Голливуда, сделавший себе имя криминальными драмами вроде культового «Лица со шрамом» и «Неприкасаемых», был максимально далек от жанра приключенческого шпионского экшена. Даже сегодня из всего списка кинематографистов, бравшихся за франшизу, именно Де Пальма остается белой вороной.

С режиссером Круз познакомился лично волею случая

Актер жил по соседству со Стивеном Спилбергом, который и свел его с создателем «Кэрри». После ужина с режиссерами Круз вернулся домой и на протяжении 14 часов один за другим смотрел фильмы Де Пальмы. Тогда он понял, что нашел своего человека, и предложил сотрудничество. У них получился тягучий, снятый в лучших традициях старого Голливуда ремейк телевизионной классики, освещенный свежим постмодернистским духом.

Это, впрочем, стало еще одним камнем преткновения на пути фильма к признанию — труппа оригинального сериала его просто-напросто возненавидела. Питер Грейвс, сыгравший Фелпса в сериале, отказался от предложений продюсеров вернуться к роли из-за того, что его персонаж оборачивается жадным предателем. По слухам, артист был попросту возмущен тем, что какие-то новоголливудские наглецы превратили образ отважного и добросовестного патриота, американского Джеймса Бонда в злодея ради сюжетного твиста. Еще одним хейтером стала вторая звезда сериала Грег Моррис, сыгравший прообраз хакера Лютера, — он и вовсе ушел с премьеры, а затем публично костерил сюжет ленты, посчитав его оскорблением оригинала.

При этом фильм, переиначивший телевизионную классику, воспринимался публикой как постмодернистская дерзость, и для середины 1990-х такой трюк был воспринят на ура — кассовые сборы в США превысили его бюджет более чем в два раза

Продолжение, снятое на сломе тысячелетий режиссером Джоном Ву, переизобретало определение крутизны (для самого емкого описания происходящего следует просто упомянуть, что главная тема здесь исполняется группой Limp Bizkit), играя на территории уже опереточных боевиков. Сегодня поклонники от такой пошлости плюются, называя «Миссию невыполнима 2» самой слабой в серии. Заключение, впрочем, спорное хотя бы потому, что те сцены и решения, которые ныне трактуются как киноклише, в картине исполнялись оригинальным автором этих инструментов. Джон Ву не просто сделал себе имя на фильмах о кунг-фу и совершенно безумных криминальных боевиках — без его вклада эти жанры просто не существовали бы в привычном для нас виде. К тому же премьера «Миссии невыполнима 2» была встречена в прессе весьма добродушно, да и в прокате ее ждал успех. Чего нельзя сказать о куда более традиционной и кондовой экшен-картине Джей Джей Абрамса, вышедшей шесть лет спустя.

В любом случае, в нынешний свой вид франшиза пришла только к пятому фильму, когда в ней устаканился на постоянной основе режиссер Кристофер Маккуорри. Вместе с ним основным приемом «Миссии» стала акробатика, а внимание и зрителей, и профильной прессы к каждой новой работе посвящено сложным и масштабным каскадерским трюкам, которые актер из фильма в фильм продолжает исполнять самостоятельно. И учитывая, что даже с выходом якобы последней ленты франшизы в 2025-м сам ее идеолог выразил желание сниматься в сиквелах и дальше, можно заключить, что миссия, в общем-то, действительно невыполнима — в том смысле, что грозит так никогда и не закончиться.