Джейсон Кларк может сыграть в «Схватке 2» Майкла Манна

По данным Deadline, актёр Джейсон Кларк, известный по «Последнему рубежу», ведёт переговоры, чтобы сыграть в «Схватке 2» Майкла Манна. Какую именно роль предложили актёру, неизвестно.

Снимать картину начнут в 2026 году. Вторую часть «Схватки» готовили уже несколько лет — ранее продюсеры отказывали Майклу Манну в финансировании, но позже он получил зелёный свет. В итоге режиссёр отодвинул все другие потенциальные фильмы, чтобы заняться этим проектом.

Съёмки картины должны стартовать в 2026 году. В ней должны сняться Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер и Кристиан Бэйл. В основу сиквела ляжет роман Майкла Манна и Мэг Гардинер, вышедший в 2022 году.