Джонни Депп возвращается в американское крупнобюджетное кино

По данным Variety, фильм Day Drinker с Джонни Деппом и Пенелопой Крус выйдет в зарубежный прокат 26 марта 2027 года. Ранее у картины был известен лишь год выхода.

Это первое появление Деппа в Голливуде после скандального суда со своей бывшей женой Эмбер Хёрд, из-за которого Disney и другие мэйджоры отвернулись от него, разорвав контракты. После этого актёр заявил, что вряд ли вернётся в американское крупнобюджетное кино, однако это всё же произошло.

Лента расскажет про таинственного гостя на яхте. Однажды выясняется, что он как-то связан с местной барменшей и некой преступницей.

Режиссером картины выступил Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук»).