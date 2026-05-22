Сериал «Фонари»: что известно об очередном проекте из обновленной киновселенной DC

В 2026 году на стримингах выходит сериал «Фонари» — очередной проект новой киновселенной DC, сочетающий в себе черты детектива, фэнтези и супергеройского фильма. Главные роли исполняют Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Все подробности — в материале «Ленты.ру».

Главное о сериале

Год выхода: 2026

Страна: США

Оригинальное название: Lanterns

Жанры: фэнтези, приключенческий боевик, детективный триллер, драма

Режиссеры: Джеймс Хоуз, Гита Васант Пател, Алик Сахаров

Сценаристы: Том Кинг, Дэймон Линделоф, Крис Манди

Когда выйдет: лето 2026 года

Длительность: 8 серий

В ролях: Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Нэйтан Филлион, Келли Макдоналд

«Фонари» (Lanterns) — предстоящий супергеройский детективный сериал, созданный по мотивам комиксов DC о Зеленых Фонарях.

Проект входит в новую киновселенную DC (DCU) — он станет третьим сериалом в ее рамках, частью первой главы под названием «Боги и монстры»

Дата выхода

Точную дату выхода раскрыли в апреле 2026-го.

Премьера сериала «Фонари» запланирована на 16 августа 2026 года

В этот день выйдет первый эпизод «Фонарей», всего в первом сезоне будет восемь серий. Шоу выйдет на HBO и одновременно будет доступно на платформе HBO Max.

Сюжет

В центре сюжета «Фонарей» — мрачное убийство; место действия — американская глубинка (а точнее, штат Небраска). За расследование дела берутся опытный наставник Хэл Джордан и новичок Джон Стюарт. Джордан (Кайл Чендлер) — легендарный член Корпуса Зеленых Фонарей, находящийся на пороге завершения карьеры. Ему поручено обучить Стюарта (Аарон Пьер), который только вступает в ряды организации.

Сначала взаимодействие Хэла и Джона выстраивается по классической схеме «учитель — ученик», но по мере того, как они начинают работать вместе, перерастает в полноценное партнерство.

По словам шоураннера Криса Манди, его проект — это в равной степени и сериал о полицейских-напарниках, и сериал о супергероях.

Наш сериал во многом посвящен теме замены: кто-то должен уйти в отставку, а кто-то занять его место. Это противостояние между двумя персонажами действительно важно Крис Манди шоураннер сериала «Фонари»

По ходу расследования герои сталкиваются не только с самим преступлением, но и с более глубокими вопросами, задумываясь о власти, ответственности и личных границах. Сериал показывает и работу «космических полицейских», и их личную жизнь — это делает историю более приземленной и психологически насыщенной.

В отличие от классических экранизаций DC Studios, создатели «Фонарей» делают ставку не на масштабную космическую фантастику, а на реальную детективную историю, которая происходит на Земле.

Производство

В 2022 году, после реструктуризации DC и смены руководства, проект был полностью переработан.

Переломный момент произошел в 2022 году, когда Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили DC Studios — под их руководством начала формироваться обновленная киновселенная DC.

«Фонари» стали частью новой стратегии и были переосмыслены как более камерная и детективная история

В 2024 году к проекту официально присоединились шоураннер Крис Манди («Настоящий детектив») и сценаристы Дэймон Линделоф («Прометей») и Том Кинг («Супергерл»). HBO заказал полноценный сезон из восьми эпизодов, режиссером первых серий стал Джеймс Хоуз («Черное зеркало»). Помимо Хоуза, над эпизодами работали также Стивен Уильямс («Остаться в живых»), Гита Васант Пател («Дом Дракона») и Алик Сахаров («Ничего, кроме правды»).

Съемки проходили с февраля по июль 2025 года в Лос-Анджелесе.

Ключевые персонажи сериала