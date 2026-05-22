Сериал «Фонари»: что известно об очередном проекте из обновленной киновселенной DC

Сериал «Фонари», 2026 год: что известно о шоу из обновленной киновселенной DC
В 2026 году на стримингах выходит сериал «Фонари» — очередной проект новой киновселенной DC, сочетающий в себе черты детектива, фэнтези и супергеройского фильма. Главные роли исполняют Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Все подробности — в материале «Ленты.ру».
Главное о сериале
- Год выхода: 2026
- Страна: США
- Оригинальное название: Lanterns
- Жанры: фэнтези, приключенческий боевик, детективный триллер, драма
- Режиссеры: Джеймс Хоуз, Гита Васант Пател, Алик Сахаров
- Сценаристы: Том Кинг, Дэймон Линделоф, Крис Манди
- Когда выйдет: лето 2026 года
- Длительность: 8 серий
- В ролях: Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Нэйтан Филлион, Келли Макдоналд
«Фонари» (Lanterns) — предстоящий супергеройский детективный сериал, созданный по мотивам комиксов DC о Зеленых Фонарях.
Проект входит в новую киновселенную DC (DCU) — он станет третьим сериалом в ее рамках, частью первой главы под названием «Боги и монстры» // Изображение: HBO Max
Дата выхода
Сроки релиза «Фонарей» несколько раз новой DCU-линейке и должен был выйти ближе к началу 2026 года. Однако позже руководство HBO уточнило, что релиз состоится «в конце лета» — в третьем квартале года. Точную дату выхода раскрыли в апреле 2026-го.
Премьера сериала «Фонари» запланирована на 16 августа 2026 года
В этот день выйдет первый эпизод «Фонарей», всего в первом сезоне будет восемь серий. Шоу выйдет на HBO и одновременно будет доступно на платформе HBO Max.
Сюжет
В центре сюжета «Фонарей» — мрачное убийство; место действия — американская глубинка (а точнее, штат Небраска). За расследование дела берутся опытный наставник Хэл Джордан и новичок Джон Стюарт. Джордан (Кайл Чендлер) — легендарный член Корпуса Зеленых Фонарей, находящийся на пороге завершения карьеры. Ему поручено обучить Стюарта (Аарон Пьер), который только вступает в ряды организации.
Сначала взаимодействие Хэла и Джона выстраивается по классической схеме «учитель — ученик», но по мере того, как они начинают работать вместе, перерастает в полноценное партнерство.
По словам шоураннера Криса Манди, его проект — это в равной степени и сериал о полицейских-напарниках, и сериал о супергероях.
Наш сериал во многом посвящен теме замены: кто-то должен уйти в отставку, а кто-то занять его место. Это противостояние между двумя персонажами действительно важно Крис Манди шоураннер сериала «Фонари»
По ходу расследования герои сталкиваются не только с самим преступлением, но и с более глубокими вопросами, задумываясь о власти, ответственности и личных границах. Сериал показывает и работу «космических полицейских», и их личную жизнь — это делает историю более приземленной и психологически насыщенной.
В отличие от классических экранизаций DC Studios, создатели «Фонарей» делают ставку не на масштабную космическую фантастику, а на реальную детективную историю, которая происходит на Земле.
Производство
Разработка сериала реструктуризации DC и смены руководства проект был полностью переработан.
Переломный момент произошел в 2022 году, когда Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили DC Studios — под их руководством начала формироваться обновленная киновселенная DC.
«Фонари» стали частью новой стратегии и были переосмыслены как более камерная и детективная история
В 2024 году к проекту официально присоединились шоураннер Крис Манди («Настоящий детектив») и сценаристы Дэймон Линделоф («Прометей») и Том Кинг («Супергерл»). HBO заказал полноценный сезон из восьми эпизодов, режиссером первых серий стал Джеймс Хоуз («Черное зеркало»). Помимо Хоуза, над эпизодами работали также Стивен Уильямс («Остаться в живых»), Гита Васант Пател («Дом Дракона») и Алик Сахаров («Ничего, кроме правды»).
Съемки проходили с февраля по июль 2025 года в Лос-Анджелесе.
Ключевые персонажи сериала
- Хэл Джордан (Кайл Чендлер) — опытный Зеленый Фонарь и бывший пилот, находящийся на пороге отставки. Наставник Джона Стюарта. Персонаж Чендлера сочетает в себе профессионализм, иронию и усталость человека, который долгое время нес ответственность за порядок во Вселенной;
- Джон Стюарт (Аарон Пьер) — новобранец Корпуса, которого готовят к роли преемника Джордана. В прошлом морпех и архитектор, отличается строгой дисциплиной и аналитическим мышлением. Именно через него зритель погружается в мир Зеленых Фонарей;
- Шериф Керри (Келли Макдоналд) — шериф небольшого города, тесно связанная с местным сообществом. Она становится ключевой фигурой в расследовании убийства и связующим звеном между космическими полицейскими и землянами;
- Билли Мэйкон (Джейсон Риттер) и Уильям Мэйкон (Гаррет Диллахант) — муж и сын шерифа Керри;
- Гай Гарднер (Нэйтан Филлион) — еще один представитель Корпуса, известный своим сложным характером. Более импульсивный и агрессивный, чем Джордан. Персонаж дебютировал в DCU в «Супермене» Джеймса Ганна;
- Синестро (Ульрих Томсен) — бывший член Корпуса Зеленых Фонарей, ставший его противником. Харизматичный и опасный антагонист, который в прошлом был наставником Джордана;
- Антаан (Пол Бен-Виктор) — инопланетянин, который поклялся отомстить тем, кто «обидел его народ»;
- Бернадетт Стюарт (Николь Ари Паркер) — мать Джона Стюарта.