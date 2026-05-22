Ключевого актера сериала «Гангстерленд» уволили прямо перед съемками продолжения

По данным СМИ, Том Харди не появится в третьем сезоне сериала «Гангстерленд». Сообщается, что ключевого актёра шоу уволили прямо перед съёмками продолжения.

Причина — поведение Харди на съёмках проекта. Отмечается, что он часто опаздывал на съёмки и пытался давать замечания и изменять диалоги в сериале. Своими действиями Том спровоцировал продюсеров на своё исключение из «Гангстерленда».

Современным Лондоном заправляют две криминальные группировки: Харрисоны и Стивенсоны. Их лидеры бешено ненавидят друг друга и лишь чудом поддерживают мир. Однако их дети внезапно собираются вместе и отрываются в ночном клубе. Ребята дружно общаются и, казалось бы, однажды помирят семьи. Увы, один из парней внезапно пропадает без вести.