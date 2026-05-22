Появился первый кадр фильма «Воскрешение Христа» Мела Гибсона

Американский режиссёр Мел Гибсон представил первый кадр из фильма «Воскрешение Христа» — продолжения знаменитой картины «Страсти Христовы». На нём можно увидеть главного героя в исполнии актёра Яакко Охтонена.

Вместе с тем авторы также отложили ленту на небольшой срок. Теперь первая часть продолжения выйдет 6 мая 2027 года, а третий фильм подвинули аж на год — до 25 мая 2028-го. С чем связана подобная задержка, неизвестно.

События в «Воскрешении Христа» развернутся после смерти Иисуса и будут посвящены его воскрешению. Сам Мел Гибсон называет обе картины кульминацией его режиссёрской работы за последние 20 лет.