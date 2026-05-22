Маск раскритиковал автора «Пацанов» за финал сериала

Знаменитый бизнесмен Илон Маск раскртиковал шоураннера сериала «Пацаны» Эрика Крипке за финальный эпизод. Соответствующий пост он написал в обсуждении популярного щоу в соцсети X.

Предприниматель заявил, что с последним эпизодом создатель шоу как бы извиняется перед парнем своей жены за мемы с Хоумлендером. Маск никак не объяснил такую критическую позицию, добавив, что вообще не смотрел «Пацанов».

Честно говоря, я не смотрел шоу. Но вот один из лучших отзывов: Эрик Крипке, наверное, получил нагоняй от бойфренда своей жены за то, что Хоумлендер используется в мемах. Ему пришлось написать этот финал как униженное извинение. Крипке просто проецирует свою собственную трусость.

Финальный эпизод «Пацанов» вышел 20 мая. Зрители смешанно оценили завершающую серию: на агрегаторе IMDb рейтинг составил 6,3 балла из 10, что стало вторым худшим результатом за всю историю шоу.