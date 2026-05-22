Сериал «Клиника» вернулся спустя 17 лет: каким вышло продолжение истории

Возрождение сериала «Клиника» официально продлено на новый сезон. Двери больницы «Святое Сердце» обещают вновь открыться уже осенью этого года. Почти 17 лет ожидания с выхода финала оригинального шоу, кажется, оправдались. В отличие от первой попытки ребута, на сей раз зрители приняли новую историю преимущественно положительно. Делимся впечатлениями от возвращения любимого шоу (от первоначального скепсиса до приятного удивления) и разбираем удачные находки и главные промахи свежего сезона.

Новости о продолжении «Клиники» спустя столько лет поначалу вызывали скорее скептические эмоции. Неудачный опыт уже присутствует — сразу после концовки оригинала был выпущен новый сезон. Действие переместилось в медицинский университет, а события, пусть и плавно, но вели к замещению полюбившихся героев новыми. Тогда такой финт мало кто оценил. Потому очень приятно, хоть и неудивительно, что та оплошность в новой версии игнорируется.

Новый же сезон в первую очередь сосредоточен на персонажах оригинального сериала. Джон Дориан возвращается в «Святое Сердце», где, как и раньше, работают его друзья Тёрк и Карла, а также теперь уже бывшая жена Эллиот. Доктор Кокс уходит на пенсию, оставляя кресло главного врача Дориану — с этого и начинается история. За девять серий нам расскажут, как сложилась судьба оригинальных героев, и познакомят с новыми.

Нельзя сказать, что персонажи поменялись в корне: это всё те же врачи, с которыми мы попрощались в 2009-м, но уже с отпечатком прожитых лет. Годы сказались: Тёрк уже не так вынослив физически, Карле труднее даётся работа, а Дориана подводит зрение. И всё же их каламбуры не кажутся вымученными — шутки всё так же вызывают улыбку, да и возраст не смог повлиять на химию между друзьями. Радует и то, что десятилетия врачебной практики не очерствили героев.

Новоприбывшие работники «Святого Сердца» не раздражают. Их сюжеты всегда пересекаются с основным составом и не перетягивают одеяло. Опытные врачи делятся с ординаторами своими знаниями; часто это тематически перекликается с первыми сезонами сериала.

История в целом вышла довольно аккуратной. Глобальных событий почти не происходит, персонажи мало меняются. Часто авторы заигрывают с ностальгией зрителей. Очевидно, что сезон прощупывал почву — а ждут ли люди вообще новую «Клинику», будут ли смотреть? Пережитое героями за время отсутствия рассказано в общих чертах. Теперь же, когда востребованность продолжения подтвердилась, авторы смогут меньше осторожничать с повествованием.

Ряд шуток, которые должны быть злободневными, выглядят запоздавшими на годик-другой. Это и уколы в адрес Disney за «чернокожих принцесс», и влияние нейросетей на работу врачей, и любовь молодёжи к TikTok. Нельзя сказать, что они совсем уж плохи. Но всё же хочется верить, что дальше «Клиника» будет чуть быстрее поспевать за трендами и юмор станет актуальнее.

Одним из главных разочарований стал уход доктора Кокса после первой же серии. Весь сезон не хватало его харизмы и фирменных острот. Однако к последним сериям авторам удалось обернуть это разочарование в, пожалуй, самый сильный момент продолжения. Доктор Кокс возвращается в больницу уже в качестве пациента — у него диагностируют аутоиммунное заболевание. Не менее важно и то, что он открывается Джону Дориану, ведь такое раньше случалось крайне редко. Честно говоря, между этими двумя осталась какая-то недосказанность ещё с финала сериала. Очевидно, что следующий сезон уделит побольше времени попыткам подобрать лечение, и, возможно, Джей Ди наконец-то станет для Кокса тем другом, которым давно мечтал стать.

Порадовал и визит Уборщика в последней серии, безумия которого очень недоставало. Надеемся, что дальше он будет появляться чаще, внося в жизнь больницы толику своего фирменного абсурда.

В целом новая «Клиника» пока лишь добротный мостик к полноценному продолжению. За девять серий, которые ощущаются лишь половиной сезона, герои будто бы интересуются у нас, соскучились ли мы, и закладывают основу дальнейшего повествования. Зрительские оценки подтверждают: соскучились. А потому ждём осени и надеемся на новые интересные перипетии в стенах больницы, переживаем за судьбу доктора Кокса и готовимся к неожиданным возвращениям полюбившихся героев.