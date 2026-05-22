Мультсериал «Белые сны» стал лауреатом фестиваля Pulse of Animation

Мультсериал «Белые сны», созданный анимационной студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), назван победителем фестиваля Pulse of Animation Festival. Проект стал лауреатом в номинациях «Лучший анимационный сериал для детей» и «Лучшая режиссёрская работа».

Анимационный смотр состоялся 14 мая в Горни-Богрове (Болгария).

В основе сюжета — удивительная жизнь учёных-полярников Юры и Коли, которые работают на станции, расположенной на дрейфующей льдине посреди Арктики. Занимаясь нескучной наукой, они не только охраняют природу, но и делают жизнь за полярным кругом комфортнее с помощью своих изобретений. Героев ждут открытия, различные приключения и встречи с новыми друзьями.

Фестиваль впервые прошел в 2026 году. Его гости знакомились не только с новинками со всего мира, но и нюансами процесса создания знаковых проектов.