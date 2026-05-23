Опубликован рейтинг самых популярных фестивальных картин у российских зрителей

Фильм режиссера Юрия Быкова "Майор" вошел в рейтинг самых популярных фестивальных картин у российских зрителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра "Кион" (входит в холдинг ON Медиа), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

© скриншот из фильма «Майор»

"К завершению 79-го Каннского кинофестиваля онлайн-кинотеатр "Кион" изучил, какие фестивальные фильмы и режиссеры вызывают наибольший интерес у российской аудитории. "Майор" Юрия Быкова был показан в программе "Неделя критики" в Каннах, а затем получил три награды Шанхайского международного кинофестиваля за лучший фильм, режиссуру и художественный вклад", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, в рейтинг наиболее востребованных фестивальных фильмов также вошли "Великая красота" Паоло Соррентино, "Решение уйти" Пак Чхан Ука, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Звезды в полдень" Клер Дени и "Рецепт любви" Чан Ань Хунга.

Отдельное место в рейтинге заняли российские и советские картины. В список также вошел фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", участвовавший в Каннском кинофестивале 1975 года. Как отмечается в исследовании, в рейтинге соседствуют разные поколения фестивального кино - от признанной классики до относительно новых картин, недавно представленных на крупнейших международных смотрах.

По данным исследования, ядро аудитории фестивального кино составляют зрители в возрасте от 35 до 54 лет. Самой активной группой стали мужчины 35-44 лет. В целом мужчины смотрят фестивальное кино примерно на 6% чаще женщин. Среди самых востребованных жанров фестивального кино оказались драмы, триллеры, семейная анимация, военные фильмы, фантастика и биографические картины.