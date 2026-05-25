Режиссер Андрей Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях

Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях, а не только у сценаристов
Проблемы в российской киноиндустрии существуют не только среди сценаристов, но и в других кинопрофессиях. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сценарист и режиссер Андрей Золотарев.
"Проблема в сценаристах существует, но не больше, чем в любой другой кинопрофессии", - сказал Золотарев.
По его словам, сценаристы чаще оказываются в центре внимания при обсуждении проблем кинопроизводства, поскольку именно с них начинается работа над фильмом.
"Все говорят, что проблема в сценаристах не потому, что именно сценаристов мало хороших, а потому, что с них начинается. Сценарист - это первый, кто начинает делать кино. И если что-то развалилось на сценаристе, то все говорят: "понятно, проблема сценариста", - отметил он.
Золотарев подчеркнул, что неудачи кинопроектов не всегда связаны исключительно со сценарием.
"Кто знает, возможно, если бы работа дошла до следующего этапа, проблемы возникли бы уже у художника-постановщика. Но проект начинает разваливаться раньше, поэтому создается впечатление, что причина именно в сценаристах. Это как с недостроенным зданием, если стройка остановилась на фундаменте, все говорят, что проблема в фундаменте, хотя причины могут быть гораздо шире", - объяснил он.