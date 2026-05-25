Режиссер Андрей Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях

Проблемы в российской киноиндустрии существуют не только среди сценаристов, но и в других кинопрофессиях. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сценарист и режиссер Андрей Золотарев.

"Проблема в сценаристах существует, но не больше, чем в любой другой кинопрофессии", - сказал Золотарев.

По его словам, сценаристы чаще оказываются в центре внимания при обсуждении проблем кинопроизводства, поскольку именно с них начинается работа над фильмом.

"Все говорят, что проблема в сценаристах не потому, что именно сценаристов мало хороших, а потому, что с них начинается. Сценарист - это первый, кто начинает делать кино. И если что-то развалилось на сценаристе, то все говорят: "понятно, проблема сценариста", - отметил он.

Золотарев подчеркнул, что неудачи кинопроектов не всегда связаны исключительно со сценарием.