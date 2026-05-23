Рецензия на мистический сериал «Городок»

На Netflix целиком вышел «Городок», уже второй в этом году продюсерский проект братьев Даффер, заявленный как «Очень странные дела» с гольф-карами вместо велосипедов. Актерский состав здесь — ветераны киноискусства в возрастной категории «70 плюс». Почему это нужно видеть и какой животрепещущий вопрос поднимает этот мистический сериал, объясняет «Лента.ру».

Оригинальное название: The Boroughs

Страна: США

Год выхода: 2026

Жанр: фантастика, комедия, драма, детектив, приключения

Режиссеры: Августин Фриззелл, Кайл Патрик Альварес, Бен Тэйлор Создатели: Джеффри Аддис и Уилл Мэтьюс

В ролях: Билл Пуллман, Джена Мэлоун, Альфред Молина, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Элфри Вудард, Денис О’Хэр Где смотреть: Netflix

Добро пожаловать в Бороуз — райский уголок одноэтажной субурбии посреди выжженной пустыни где-то в Нью-Мексико. Это место буквально создано для того, чтобы никогда его не покидать, — ну разве что ногами вперед, потому что работает оно наподобие хосписа, а живут в нем только пожилые. С такими мрачными мыслями, по крайней мере в поселение, заезжает не скрывающий своей угрюмости Сэм (Альфред Молина). Дело в том, что мечта провести последние дни в закрытом сообществе сверстников принадлежала его жене Лили (Джейн Качмарек), которая, однако, уже ушла на свет иной.

Скорбящий вдовец всеми силами пытается разорвать контракт с владельцами Бороуза Блейном (Сет Нумрик) и Аннелизой (Элис Кремелберг), однако это оказывается не так-то просто

Вскоре Сэм осознает, что поселился в месте, где не все чисто. И дело даже не в сомнительном бюрократическом статусе городка, отсутствии в нем полицейского участка или каких бы то ни было муниципальных служб — формально это даже не поселение, а просто частная земля. А в том, что жителей здесь куда больше заявленного, — и, кажется, не все являются людьми.

Мистический сериал Джеффри Аддиса и Уилла Мэтьюса, сценаристов «Темного кристалла: Эпохи сопротивления», спин-оффа кукольного фильма из восьмидесятых, в России получил неофициальное название «Городок» — и учитывая то, как органично мистические таинства сериала легли бы на комедийную вселенную Юрия Стоянова и Ильи Олейникова, название более подходящее придумать было бы сложно. К тому же средний возраст аудитории российского скетч-шоу вполне созвучен поколению, представленному в новом сериале Netflix.

Актерский состав, большинству участников которого уже за 70, — одна из самых интригующих деталей проекта

Главную роль горюющего по жене технаря и скептика здесь играет Альфред Молина, аккомпанируют ему четырехкратная лауреатка «Эмми» Элфри Вудард, Джина Дэвис, а также ветераны телеэкрана Денис О’Хэр и Кларк Питерс. В эпизодической роли также появляется звезда «Шоссе в никуда» Билл Пуллман.

К слову, поветрие линчевского ужаса по Бороуз тоже прокатывается, хотя и совсем по касательной — проявляясь, например, в лиминальных пространствах разбитой посреди пустыни субурбии, а также в беззвучных криках мертвой жены главного героя, которая то и дело мерещится ему в ночи. Впрочем, назвать «Городок» хоррором при всем желании не получится — куда больше в этом сериале легковесной приключенческой мистики, будто бы перекочевавшей прямиком из недавно завершившегося хита «Очень странные дела». Недаром в исполнительных продюсерах значатся братья Даффер. Именно они, в общем-то, и позиционировали свой новый проект как «Очень странные дела», но уже с гольф-карами вместо велосипедов.

Сам акцент на персонажах в возрасте, конечно, для телеэкрана не из ряда вон

Вспомнить хотя бы совсем свежего «Человека внутри» Майкла Шура или хитовые «Убийства в одном здании», которые скоро обзаведутся и шестым сезоном. Но все же для индустрии, которая возводит молодость и красоту в культ, «Городок» с его темами неизбежности увядания и утраты, мягко говоря, выделяется. К счастью, сериал не вгоняет зрителей в совсем уж глубокую тоску, разбавляя тяжесть поднятых тем классической приключенческой мистикой. Та, впрочем, тоже посвящена конечности бытия — без особых спойлеров лишь упомянем, что в определенный момент здесь появляется и такой артефакт, как молодильное яблоко.

Несмотря на напрашивающиеся сравнения с детищем братьев Даффер, «Городок» едва ли может составить конкуренцию предшественнику как по уровню хайпа, так и по продолжительности (хотя бы потому, что актерский состав за десять лет, за которые выходили «Очень странные дела», уже целиком уйдет на пенсию). «Городок» тем не менее выглядит как достойное развитие линейки мистических мини-сериалов, начатой предыдущим продюсерским проектом Дафферов «У меня плохое предчувствие» — такие шоу не претендуют на многосезонность, предлагая законченные мистические истории с разного рода сюжетными экспериментами, и являются беспроигрышным вариантом, чтобы убить пару-тройку вечеров.

Оба проекта к тому же занимают вопросы в своем роде насущно-экзистенциальные: «У меня плохое предчувствие» помещало под микроскоп современный институт брака и окружающие его древние суеверия, а «Городок» задумывается об этичности бессмертия, которое сегодня является лишь одной из целей в чек-листах сильных мира сего. И если для нас, обывателей, это звучит как полная фантастика, то важно помнить, что и переворачивающие вверх тормашками мировую экономику роботы еще вчера были в зоне сай-фай страшилок — глазом не моргнешь, и вечная жизнь обернется для нас очередным кошмаром наяву.