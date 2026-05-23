Названо лучшее аниме года

Финал «Моей геройской академии» стал лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2026
23 мая состоялась Crunchyroll Anime Awards-2026 — ежегодная премия, на которой награждают лучшие аниме-проекты. На главную категорию «Аниме года» было номинировано шесть тайтлов: второй сезон «Монолога фармацевта», «Гачиакута», восьмой сезон «Моей геройской академии», «Лето, когда умер Хикару», второй сезон «Дандадана» и «Первородный грех Такопи».
Победителем стал финальный сезон «Моей геройской академии». Он также выиграл в категории «Лучший второстепенный герой» за персонажа Кацуки Бакуго. Лучшим полнометражным фильмом признали «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».
Победители Crunchyroll Anime Awards 2026
- Аниме года — финал «Моей геройской академии»
- Лучшее полнометражное аниме — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»
- Лучшее продолжение — «Ван-Пис»
- Лучший новый сериал — «Гачиакута»
- Лучшее оригинальное аниме — «Лазарь»
- Лучшая анимация — второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»
- Лучший дизайн персонажей — «Гачиакута»
- Лучший режиссёр — Акинори Фудэсака и Норихиро Наганума (второй сезон «Монолога фармацевта»)
- Лучшее романтическое аниме — «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»
- Лучшее комедийное аниме — второй сезон «Дандадана»
- Лучшее экшен-аниме — второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»
- Лучший исекай — третий сезон «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире»
- Лучшее драматическое аниме — второй сезон «Монолога фармацевта»
- Лучшее аниме в жанре повседневность — третий сезон «Семьи шпиона»
- Лучший главный персонаж — Маомао («Монолог фармацевта»)
- Лучший второстепенный персонаж — Кацуки Бакуго («Моя геройская академия»)
- Лучший персонаж типа «должен защищать любой ценой» — Аня Форджер («Семья шпиона»)
- Лучшая песня в аниме — IRIS OUT — Kenshi Yonezu ( «Человек-бензопила: История Резе»)
- Лучший саундтрек — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»
- Лучший опенинг — второй сезон «Дандадана»
- Лучший эндинг — финал «Моей геройской академии».