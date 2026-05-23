Названо лучшее аниме года

Финал «Моей геройской академии» стал лучшим аниме года на Crunchyroll Anime Awards 2026

23 мая состоялась Crunchyroll Anime Awards-2026 — ежегодная премия, на которой награждают лучшие аниме-проекты. На главную категорию «Аниме года» было номинировано шесть тайтлов: второй сезон «Монолога фармацевта», «Гачиакута», восьмой сезон «Моей геройской академии», «Лето, когда умер Хикару», второй сезон «Дандадана» и «Первородный грех Такопи».

Победителем стал финальный сезон «Моей геройской академии». Он также выиграл в категории «Лучший второстепенный герой» за персонажа Кацуки Бакуго. Лучшим полнометражным фильмом признали «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».

Победители Crunchyroll Anime Awards 2026

  • Аниме года — финал «Моей геройской академии»
  • Лучшее полнометражное аниме — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»
  • Лучшее продолжение — «Ван-Пис»
  • Лучший новый сериал — «Гачиакута»
  • Лучшее оригинальное аниме — «Лазарь»
  • Лучшая анимация — второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»
  • Лучший дизайн персонажей — «Гачиакута»
  • Лучший режиссёр — Акинори Фудэсака и Норихиро Наганума (второй сезон «Монолога фармацевта»)
  • Лучшее романтическое аниме — «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»
  • Лучшее комедийное аниме — второй сезон «Дандадана»
  • Лучшее экшен-аниме — второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»
  • Лучший исекай — третий сезон «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире»
  • Лучшее драматическое аниме — второй сезон «Монолога фармацевта»
  • Лучшее аниме в жанре повседневность — третий сезон «Семьи шпиона»
  • Лучший главный персонаж — Маомао («Монолог фармацевта»)
  • Лучший второстепенный персонаж — Кацуки Бакуго («Моя геройская академия»)
  • Лучший персонаж типа «должен защищать любой ценой» — Аня Форджер («Семья шпиона»)
  • Лучшая песня в аниме — IRIS OUT — Kenshi Yonezu ( «Человек-бензопила: История Резе»)
  • Лучший саундтрек — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»
  • Лучший опенинг — второй сезон «Дандадана»
  • Лучший эндинг — финал «Моей геройской академии».