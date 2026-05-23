Стало известно, когда выйдет мультфильм «Братья Супер Марио в кино 3»

Издание Screen Rant провело интервью с актёром озвучки мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» Кигэн‑Майклом Ки. В беседе он поделился подробностями о работе над третьей частью анимационной серии.

© скриншот из мультфильма «Братья Супер Марио в кино»

Разработка продолжения стартовала благодаря успеху второй части: «Галактическое кино» собрало в прокате свыше 960 млн долларов. Хотя этот показатель оказался ниже сборов первой части, проект всё равно принёс создателям прибыль. Актёр добавил, что на создание нового фильма планируется потратить три года — это необходимо, чтобы добиться высокого качества конечного продукта.

Кигэн‑Майкл Ки подчеркнул, что команда стремится тщательно проработать все детали. По его словам, режиссёры искренне увлечены проектом — так же, как и зрители. Актёр отметил, что ожидание до 2029 года оправдано и стоит того.

Сюжет «Супер Марио: Галактическое кино» повествует о новых приключениях героев популярной видеоигровой франшизы. На этот раз им предстоит дать отпор Боузеру‑младшему, который планирует освободить своего агрессивного отца и захватить королевство. Мультфильм стал доступен в онлайн‑сервисах 19 мая.

Ранее режиссер Иван Соснин в беседе с НСН рассказал, что давно хотел попробовать свои силы в анимации, а в новом проекте совместит киносъемку и мультипликацию, созданную с помощью CG и нейросети. При этом творческая команда уже столкнулась со сложностями при совмещении изображений, что затруднило производство.