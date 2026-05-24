«Мандалорец и Грогу» собрал меньше «Хана Соло» в первый день проката в США

22 мая состоялась мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — первого полнометражного проекта по «Звёздным войнам» за семь лет. В первый день лента собрала $ 33 млн в США.

Картина показала худший запуск за историю франшизы. Фильм собрал в первый день меньше, чем «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 2018 года, который стал единственной лентой в серии не окупившейся в прокате. «Мандалорцу и Грогу» предрекают сборы за первые выходные от $ 80 млн до $ 100 млн, что также станет худшим результатом для космической саги.

«Мандалорец и Грогу» повествует о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального проекта. Главную роль, как и в сериале, исполнил Педро Паскаль («Одни из нас»). В ленте также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.