Фильм «Мортал Комбат 2» обзавелся датой цифрового релиза

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Мортал Комбат 2». По данным СМИ, лента станет доступна для домашнего просмотра уже 9 июня.

Таким образом, картина может появится в онлайне спустя месяц после премьеры в мировом прокате — она вышла в кинотеатрах 7 мая. За это время продолжение экранизации культовой видеоигровой серии собрало более $ 111 млн. Картина пока не смогла окупиться, учитывая, что бюджет составил $ 80 млн. Официально компания Warner Bros. пока не раскрывала дату выхода фильма в онлайне.

Сюжет «Мортал Комбат 2» рассказывает о том, как чемпионы Земного царства вступают в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.