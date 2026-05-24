Появились эпичные фото со съемок третьего сезона «Дома дракона»

Эпичные фото со съёмок третьего сезона «Дома дракона» — старт 22 июня
Компания HBO представила эпичные фото со съёмок третьего сезона сериала «Дом дракона». Продолжение шоу стартует на стриминговом сервисе HBO Max уже 22 июня.
Проект представляет собой приквел культового сериала «Игра престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.
© Кадр из сериала
К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон будет мостиком к четвёртому, который станет финальным для «Дома дракона».