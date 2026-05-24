Рудковская прокомментировала Гран-при Звягинцева в Каннах

Фильм «Минотавр», снятый российским режиссером Андреем Звягинцевым, в субботу, 23 мая, получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Продюсер Яна Рудковская прокомментировала награждение.

© Вечерняя Москва

Приятно видеть имя Андрея Звягинцева: его «Минотавр» получил Гран-при фестиваля... Для Звягинцева это важный камбэк: в материалах Variety его «Минотавр» называли одной из самых ожидаемых работ года и возвращением режиссера после 10 лет перерыва, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Звягинцев уже получал награды на фестивале за картины «Елена» и «Левиафан».

Когда фильм нашего режиссера оказывается среди главных лауреатов Канн — это напоминание, что сильное кино, сделанное с характером и внутренней правдой, умеет находить дорогу к миру, — говорится в публикации.

15 мая российский режиссер Кантемир Балагов представил на 79-м Каннском кинофестивале свой новый фильм «Варенье из бабочек». Фильм рассказывает о кабардинских мигрантах в США и сложных отношениях между отцом и сыном. Картина стала первой англоязычной полнометражной работой Балагова.