Появилось расписание сериала «Звездный городок»

Расписание выхода сериала «Звёздный городок» по «Ради всего человечества» про СССР
29 мая стартует сериал «Звёздный городок» — спин-офф знаменитого шоу «Ради всего человечества». Сюжет проекта разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы обещают продемонстрировать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера финальной серии состоится 10 июля.
- 1-я серия — 29 мая
- 2-я серия — 29 мая
- 3-я серия — 5 июня
- 4-я серия — 12 июня
- 5-я серия — 19 июня
- 6-я серия — 26 июня
- 7-я серия — 3 июля
- 8-я серия — 10 июля