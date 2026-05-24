Альфред Молина рассказал о желании вновь сыграть Доктора Осьминога

Издание Variety взяло интервью у звезды фильма «Человек-Паук 2» Альфреда Молины. Он рассказал о желании вновь сыграть Доктора Осьминога.

© Чемпионат.com

По словам актёра, он сомневается, что его персонажа вернут в будущих фильмах Marvel. Молина отметил, что несмотря на возраст, в любой момент согласился бы вновь сыграть знаменитого антагониста.

Когда мы снимали «Нет пути домой», я сказал: «У меня морщины вокруг глаз. У меня двойной подбородок. Я уже немолод». Режиссёр Джон Уоттс ответил: «Не волнуйтесь, мы всё это исправим с помощью технологий». Так я и согласился, фильм получился очень забавным. Не знаю, представится ли возможность снова сыграть его. Думаю, нам придётся оставить Доктора Осьминога на видном месте в галерее злодеев. Но, честно говоря, если бы ко мне постучали и сказали: «Мы бы хотели, чтобы вы снова это сделали» — я бы, без сомнения, согласился. Хотя сомневаюсь, что это произойдёт.

Следующий фильм про Человека-паука, с подзаголовком «Новый день», выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».