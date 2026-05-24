Кто возглавит прокат уикенда в РФ

Российский прокат, по предварительным подсчетам, по итогам уходящих выходных возглавит иностранная лента «Грязные деньги». Картина знаменитого британского режиссера Гая Ричи вышла в прокат в РФ официально, а не в рамках предсеансового обслуживания. Зарубежная лента быстро набирает кассу, в отличие, например, от военных фильмов, вышедших на майские праздники в этом году. Однако некоторые представители индустрии говорят, что «Грязным деньгам» Ричи не светит миллиард в российском прокате.

«ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ» — В ЛИДЕРАХ

Согласно предварительным итогам прокат уходящих выходных возглавляет американо-британский боевик Гая Ричи «Грязные деньги». Картина знаменитого режиссера вышла в российский прокат официально, а не в рамках предсеансового обслуживания, в отличие от многих других иностранных фильмов, которые сейчас редко можно посмотреть в кинотеатрах в РФ.

На большие экраны в России картина вышла 21 мая. При этом мировая премьера ленты состоялась 15 мая. Всего за несколько дней в российском прокате «Грязные деньги» Ричи, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на момент написания материала смогли заработать 146 млн 140 тысяч 507 рублей.

По сюжету фильма магнат Саласар присваивает миллиард долларов, в связи с чем отряд элитных агентов под руководством проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Саласара, где показывают все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля.

Сам культовый британский режиссер поделился в интервью НСН, что идея его нового фильма «Грязные деньги» родилась из реальной истории, услышанной от друга‑юриста. По его словам, в жизни сумма долга сомнительного бизнесмена была гораздо выше, но зритель в это бы не поверил, поэтому ее пришлось снизить.

«Я подумал, что многим будет интересно узнать об этом мире, в котором есть бывшие солдаты, десантники и морские котики, которые в нем работают. Они оставили официальную службу и занялись обеспечением безопасности определенных юристов, которые принуждают сомнительных персонажей платить по счетам. Так что это не про гангстеров и преступников в традиционном смысле. Это про людей, которые знают закон и умеют его использовать, наживаясь на наивности и неведении других. Если вы сможете найти подходящих людей для отлова этих предпринимателей, то этот мир становится полным интриг, тайн и бурной жизни», - рассказал Ричи.

Его предыдущий фильм «Министерство неджентльменских дел» собрал в России около 446 млн рублей. Это было в 2024 году. Однако лента вышла в параллельном прокате в кинотеатрах и онлайн.

ДРУГИЕ ЛИДЕРЫ: МИЛАНА, ДАВА, УЖАСЫ И «БОГАТЫРИ»

Второе место, по предварительным итогам, занимает российская комедия с Миланой Хаметовой и блогером Дава (Давид Манукян) «Не одна дома-3. Выпускной». Согласно информации ЕАИС, сборы картины на момент написания материала достигли лишь 60 млн 354 тысячи 148 рублей. Премьера фильма Митрия Семенова-Алейникова тоже состоялась 21 мая.

Третью строчку в прокате уходящего уикенда в РФ предварительно занимает американский фильм ужасов «Обсессия». Лента Карри Баркера тоже вышла в российский прокат 21 мая официально. По предварительным подсчетам ЕАИС, она собрала 31 млн 963 тысячи 278 рублей.

При этом ленту по сборам почти догоняет российский семейный фильм режиссера Павла Воронина «Богатыри» с Романом Курцыным и Романом Постоваловым. Так что комедия вполне сможет занять третью строчку в прокате уходящих выходных. Ее премьера состоялась тоже 21 мая.

РИЧИ ЗАРАБОТАЕТ МИЛЛИАРД?

Между тем, по словам члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Романа Исаева, фильмы Гая Ричи занимают отдельное место в сердцах российских зрителей, и такие проекты могут собирать успешную кассу на любой дате проката.

«Фильм Гая Ричи — всегда отдельное явление на культурном небосклоне. В какую бы дату он ни выходил, он всегда собирает заслуженное внимание зрителей. В мае 2026 года каких-то мегакрупных проектов от российских продюсеров не выходит, репертуар достаточно ровный. Думаю, новый фильм Ричи покажет нормальный результат в эту дату. В майский период люди достаточно активно потребляют контент. Мы помним, что и "Министерство неджентльменских дел" (фильм вышел в российский прокат 13 мая 2024 года – прим. НСН)… Изначально картина была заявлена на апрель, но Минкультуры РФ отказало в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что на эту же дату заявлен отечественный фильм похожей тематики ("Блиндаж" - прим. НСН). Свою аудиторию картина собрала. Имя Гая Ричи — определенный знак качества в своем жанре криминальных комедий, интересных, ярких историй. Не сомневаюсь, что у нового фильма все будет хорошо», - заметил он в беседе с НСН.

Однако член совета АВК Елена Хажинская все же считает, что сборы в миллиард рублей будут мало достижимы для «Грязных денег» Ричи в России, так как фильм имеет плашку «18+», и за ним не стоит крупный медиахолдинг, который бы сделал ему рекламу.

«Миллиард — это очень большая цифра, и обычно фильмы, которые получают в итоге миллиард и больше, как правило, очень масштабно рекламируются, у них обязательно есть в партнерстве какой-нибудь очень крупный медиахолдинг, который делает массированную рекламу. Потому что несмотря на имя режиссера, если зрителям не рассказывать, на что пойти, они и не узнают. У "Кинопоиска" большие ресурсы и возможности, но не настолько большие, как у медиахолдинга. К тому же это фильм "18+", а таким картинам очень тяжело собрать миллиард. Я думаю, что даже в ТОП-20 нет фильмов "18+", потому что это очень сильно ограничивает аудиторию. Так что миллиард — это малодостижимая цифра», - объяснила она в разговоре с НСН.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что, если раньше голливудские блокбастеры выходили в России с мощной рекламной поддержкой и на большом числе экранов, то с уходом студий в 2022 году ситуация изменилась, что ударило по кассе релизов.