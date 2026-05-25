Фильм «Мандалорец и Грогу» показал худший старт в истории «Звездных войн»

По итогам первых выходных, сборы фильма «Мандалорец и Грогу» составили $ 102 млн в США. Новая лента по вселенной «Звёздных войн» стала лидером местных чартов.

В мировом прокате сборы фильма составили $ 140 млн. Такой результат соответствует прогнозам аналитиков и стал самым низким для космической франшизы — ранее стартовый антирекорд принадлежал фильму «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» ($ 148 млн). При этом, у «Мандалорца и Грогу» бюджет составил около $ 160 млн — затраты на фильм стали одними из самых низких среди других картин серии. Лента имеет все шансы окупиться и принести прибыль авторам.

«Мандалорец и Грогу» рассказывают о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального шоу. Главную роль, как и в сериале, исполнил Педро Паскаль («Одни из нас»). В ленте также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта. Картина стала первым фильмом по «Звёздным войнам» за семь лет.