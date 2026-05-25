Продолжение сериала «Сто лет одиночества» по Маркесу выйдет летом
Netflix опубликовал атмосферный тизер-трейлер второй части мини-сериала "Сто лет одиночества" (Cien Años de Soledad / One Hundred Years of Solitude) - проникновенной экранизации одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса.
В продолжении будут показаны оставшиеся 50 лет истории семьи Буэндиа и города Макондо. Восемь серий выйдут на стриминге в один день - 5 августа. 21 день спустя состоится премьера заключительного полнометражного эпизода.
Режиссерами выступили Карлос Морено ("Финальный счет") и Лаура Мора Ортега ("Убить Хесуса", "Короли мира").
Роман, опубликованный в 1967 году и принесший впоследствии Маркесу Нобелевскую премию по литературе, считается краеугольным камнем магического реализма и латиноамериканской литературы.
При жизни писатель категорически отказывался продавать права на его экранизацию, поскольку боялся, что она будет не на испанском языке. В наши дни желание мастера наконец-то исполнено.