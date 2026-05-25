Вышел трейлер восьмого эпизода третьего сезона «Эйфории»

Компания HBO представила трейлер восьмого эпизода третьего сезона сериала «Эйфория». Финальный эпизод выйдет уже в следующий понедельник, 1 июня.

Сюжет третьего сезона «Эйфории» разворачивается спустя пять лет после финала второго. Главной героине Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики. Ранее в СМИ сообщали, что он станет последним, однако в HBO уточняют, что речь идёт именно о финале сезона.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

«Эйфория» — подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея («Человек-паук: Нет пути домой»), Сидни Суини («Горничная») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»). Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста.