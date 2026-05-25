«Чайка»: Валентина Терешкова лично выбирала актрису для нового фильма о себе

В Москве начались съемки масштабной исторической драмы "Чайка" о первой в мире женщине-космонавте Валентине Терешковой.

За съемки фильма взялся режиссер Антон Мегердичев. Он умеет создавать эпохальные произведения, достаточно вспомнить "Сердце пармы" и "Движение вверх".

Терешкова лично выбирала исполнительницу главной роли. Ее сыграет Леонела Мантурова. Актриса знакома широкому зрителю, например, по "Злому городу", но теперь - после фильма про Терешкову - ее жизнь точно не будет прежней. Также снимаются: Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Илья Малаков и другие.

Оператор Сергей Астахов. Авторы сценария - Илья Куликов и Валерия Подорожнова.

Прокат в России - 8 апреля 2027 года: в честь 90-летия Валентины Терешковой.

Из интересных фактов, которые следует принять во внимание, команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете Терешковой, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся.

Первый канал поддерживает фильм, соответственно, на нем потом картина и выйдет. Не исключено, что в виде сериала.

Прямая речь

Елена, дочь Валентины Терешковой: