«Чайка»: Валентина Терешкова лично выбирала актрису для нового фильма о себе

Валентина Терешкова лично выбирала актрису для нового фильма о себе «Чайка»
В Москве начались съемки масштабной исторической драмы "Чайка" о первой в мире женщине-космонавте Валентине Терешковой.
За съемки фильма взялся режиссер Антон Мегердичев. Он умеет создавать эпохальные произведения, достаточно вспомнить "Сердце пармы" и "Движение вверх".
Терешкова лично выбирала исполнительницу главной роли. Ее сыграет Леонела Мантурова. Актриса знакома широкому зрителю, например, по "Злому городу", но теперь - после фильма про Терешкову - ее жизнь точно не будет прежней. Также снимаются: Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина, Олег Савостюк, Кирилл Зайцев, Алексей Кравченко, Илья Малаков и другие.
Оператор Сергей Астахов. Авторы сценария - Илья Куликов и Валерия Подорожнова.
Прокат в России - 8 апреля 2027 года: в честь 90-летия Валентины Терешковой.
Из интересных фактов, которые следует принять во внимание, команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете Терешковой, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся.
Первый канал поддерживает фильм, соответственно, на нем потом картина и выйдет. Не исключено, что в виде сериала.
Прямая речь
Елена, дочь Валентины Терешковой:
- Валентина Владимировна и наша семья принимали активное участие в работе над сценарием, консультируя Антона Мегердичева и всю команду в ходе работы над проектом. В фильм войдут сцены и моменты из жизни моей мамы, в которых зрители увидят много интересного, смогут взглянуть на личность Валентины Терешковой с новых сторон, откроют для себя глубину ее характера, удивительное трудолюбие и стремление к справедливости. Благодаря этим качествам она первой в мире смогла полететь в космос, вернуться на Землю, а затем на протяжении всей жизни помогала и продолжает помогать сотням людей.