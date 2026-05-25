Представлен первый тизер мультсериала «Президент Кёртис»

Сервис Adult Swim представил первый тизер мультсериала «Президент Кёртис». Спин-офф популярнейшего «Рика и Морти» стартует в июле, точную дату выхода авторы назовут позже.

Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми бы не стали связываться даже Рик и Морти. Главного героя вновь озвучит Кит Дэвид («Нечто»).

Автором мультсериала выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти». Тем временем девятый сезон основного шоу уже стартовал: он продлится до конца июля.