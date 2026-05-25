Обзор сериала «Городок»

Идеальный микс из «Твин Пикса», «Секретных материалов» и ламповой ностальгии.

Вероятно, каждый проект братьев Даффер будут сравнивать с «Очень странными делами». Вот и «Городок» ещё до выхода прозвали «ОСД о пенсионерах». Потому что локацией снова стал маленький город с ворохом тайн, по ночам творится всякая мистика, а беззащитные герои объединяются и реализуют безумные планы.

На деле же с другими проектами сходств не меньше. Есть по капле «Клуба убийств по четвергам», «Секретных материалов» и даже «Твин Пикса». И не забудьте о «Коконе» 1985 года, которым вдохновлены и персонажи, и ряд сюжетных решений.

Впрочем, копаться в первоисточниках не особо хочется. Потому что «Городок» — слишком уж приятный сериал.

«Городок»: главное о сериале

Название: «Городок» (The Boroughs).

Авторы: Джеффри Эддисс, Уилл Мэттьюс, братья Даффер.

Актёры: Альфред Молина, Билл Пуллман, Джена Мэлоун и другие.

Дата выхода: 21 мая 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: фантастика, драма.

Страна: США.

«Городок»: где смотреть?

Все эпизоды уже вышли на Netflix. Есть официальная русская озвучка.

Лучшие годы вашей жизни — впереди

Сэм — сварливый старик, который души не чаял в жене и совсем расклеился после её смерти. Незадолго до трагического дня она купила домик в Бороузе, городе для пожилых. Там гольф, вкусная еда и всесторонняя забота. Всё это не интересует Сэма, но другой крыши над головой у него больше нет. Не вклиниваться же к дочери, её мужу и двум детям!

Вот только Бороуз не только вызов для престарелого социофоба. Ещё это место, где за лозунгами о лучших годах жизни впереди скрываются жуткие тайны и не менее жуткие монстры. Спать в Бороузе точно стоит вполглаза, иначе нечто свесится с потолка и отберёт те самые лучшие годы.

Я бы не сказал, что в «Городке» сильный сюжет и удивительные ответы на загадки. Тайны действительно интригуют, однако при вскрытии карт восторженных охов не случается. Как и не получается сопереживать злодеям, к которым настойчиво прикручивали неоднозначность. Пожалуй, объяснения здесь на уровне ранних «Очень странных дел». Получаешь их и приговариваешь: «Ладно, принимаю».

Магия сериала в персонажах и пути к ответам. Все старики разнохарактерные, очаровательные и в основном запоминаются. Взять Сэма, сыгранного Альфредом Молиной. Вы наверняка помните его по роли Доктора Осьминога из супергероики Рэйми. Это ворчливый и недружелюбный пенсионер, который не идёт на контакт и на тёплое спасибо не ответит вежливым пожалуйста. Скорее развернётся и с хмурым лицом уйдёт.

Однако на протяжении восьми эпизодов герой драматично растёт: открывается новому, принимает потери, переносит фокус с личной боли на заботу о близких. Сэм замечательно сыгран, и за его развитием попросту интересно следить. Как и за путём обаятельной Рене, которая запретила себе счастье. За метаниями Уолли, выбирающим между собой и друзьями. За настойчивостью Джуди, что ушла из журналистики, но не убила журналиста внутри.

Внутри команды образуется приятная синергия, когда все хороши по отдельности, а вместе — вообще волшебны. Персонажи талантливо подшучивают друг над другом, дают мудрые советы, копят обиды, придумывают безумные планы и находят проблемы. В общем, носят на лице морщины и жалуются на здоровье, а в рамках общей авантюры всё равно чувствуют себя молодыми. Этим ведут к замечательной идее: задор живёт не только в детях из «ОСД», в старости тоже есть веселье.

Главное, что похождения команды запоминаются. Песня Сэма, спуск в петляющее подземелье, перепалки Рене с молодым любовником, ультиматумы злодеев, научные эксперименты на базе веток и древних телевизоров — таких сцен, которые не выветриваются после титров, здесь полно. Во многом благодаря им сериал хочется обсудить и посоветовать.

Сильные стороны не делают «Городок» грандиозным шоу, но приносят удовольствие и нашёптывают: «Может, посмотришь ещё одну серию? Ещё не так уж поздно». Это чертовски обаятельное приключение, и провести за ним пару вечеров определённо стоит. Просто рассчитывайте на качественное и уютное произведение, а не на великий шедевр.

«Городок»: стоит ли смотреть?

«Городок» не феномен, однако точно сериал с качеством выше среднего. Он хорошо выглядит, знакомит с классными персонажами и в плане ламповости иногда не уступает «Очень странным делам». Поэтому о времени, потраченном на мистические похождения стариков, вы вряд ли пожалеете.

Оценка «Городка» — 7,5 из 10

Понравилось

Классные персонажи.

Игра Альфреда Молины — в сердце.

Уютная атмосфера, пусть и с каплей пугающей мистики.

Не понравилось