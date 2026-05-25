Режиссер Лебедев рассказал, чем не надо заниматься российскому кино

Режиссер Николай Лебедев заявил, что российскому кинематографу не надо искать места в мировом кино, а просто заниматься своим делом. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Специалист считает, что конкуренция между российским и зарубежным кино никому не нужна. Это соревнование не имеет никакого смысла.

«Нам надо просто делать свое дело. Нам нужно рассказывать те истории, которые нам хочется рассказать, используя те средства и возможности, которые у нас есть. Когда мы рассказываем человеческую историю, пусть даже она будет не в совершенной графике, если она по-настоящему волнует, то она останется в душе надолго», - отметил режиссер.

Николай Лебедев привел в качестве примера кинофильм «Человек-амфибия». Он был снят более шестидесяти лет назад, но хорошо смотрится и сегодня. Зрители продолжают восхищаться кинолентой из-за показанных в ней чистоты человеческих отношений и драмы одинокого человека, который пытается найти близкую душу.