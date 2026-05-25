Фильм «В списках не значился» получил спецприз жюри кинопремии Edison Awards

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Российский фильм "В списках не значился" (2025) получил специальный приз жюри на 18-й ежегодной церемонии вручения кинопремии Edison Awards в городе Ченнаи. Об этом сообщил ТАСС директор Русского дома в Ченнаи Александр Додонов.

По его словам, членов жюри поразило, как авторы военной драмы отразили тему героизма и самоотверженного служения Родине.

"Особенно был отмечен тот факт, что фильм основан на реальных событиях", - указал Додонов.

Картина режиссера Сергея Коротаева снята по мотивам повести Бориса Васильева. Фильм рассказывает историю молодого лейтенанта Николая Плужникова, который прибывает в Брестскую крепость в июне 1941 года, накануне Великой Отечественной войны. Не успев официально попасть в списки личного состава, он принимает свой первый и самый важный бой. Его поступок стал символом мужества, стойкости и верности Родине.

Впервые в Ченнаи показ фильма "В списках не значился" состоялся в Русском доме 29 апреля в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Edison Awards - ежегодная церемония вручения наград, которая проводится с 2009 года и отмечает в основном достижения деятелей тамильской киноиндустрии. Премия названа в честь изобретателя кинематографа Томаса Эдисона.