Появился большой трейлер мистического сериала «Малахит»

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Малахит». Мистическое шоу стартует уже 12 июня, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Будущий сериал расскажет историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/450f64ab5eb7d5e795a957e9935e8685"/>

Видео доступно во VK-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Главные роли в сериале сыграли Екатерина Темнова («Огонь»), Алексей Родионов («Гатчина. Молчание Сильвии») и Сергей Чикин («Киберпапа»). Режиссёром проекта выступил Александр Богуславский («Встретимся вчера»).