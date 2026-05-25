Когда зрители увидят сериал «Малахит» от Okko

Расписание выхода мистического сериала «Малахит» от Okko
Уже 12 июня стартует мистический сериал «Малахит». Шоу расскажет историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится 17 июля.
Расписание выхода сериала «Малахит» от Okko
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 12 июня
- 2-я серия 12 июня
- 3-я серия 12 июня
- 4-я серия 19 июня
- 5-я серия 26 июня
- 6-я серия 3 июля
- 7-я серия 10 июля
- 8-я серия 17 июля