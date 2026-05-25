$71.5585.45

Расписание выхода мистического сериала «Малахит» от Okko

Чемпионат.com

Уже 12 июня стартует мистический сериал «Малахит». Шоу расскажет историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон.

Когда зрители увидят сериал «Малахит» от Okko
© Чемпионат

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится 17 июля.

Расписание выхода сериала «Малахит» от Okko

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 12 июня
  • 2-я серия 12 июня
  • 3-я серия 12 июня
  • 4-я серия 19 июня
  • 5-я серия 26 июня
  • 6-я серия 3 июля
  • 7-я серия 10 июля
  • 8-я серия 17 июля