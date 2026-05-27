Вышел второй сезон сериала «Хороших девочек не убивают»

Сегодня на Netflix состоялась премьера всех серий второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Главную роль, как и в первом сезоне, сыграла звезда «Уэнсдей» Эмма Майерс. Для просмотра доступны все шесть серий.

Сюжет проекта рассказывает о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Она решает расследовать убийство 17-летней девушки, произошедшее пять лет назад. Во втором сезоне героиня попытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.

Шоураннером проекта выступает Поппи Коган — один из создателей известного сериала «Ограбление».