На каннском кинорынке российские кинематографисты нашли партнеров

На каннском кинорынке Marché du Film свои незавершенные проекты представили независимые российские режиссеры и продюсеры. Они решили не ждать милости от природы и взять инициативу в свои руки. В результате появится роуд-муви с японским акцентом и на мировые экраны выйдет необычная «цветочная» анимация из России.

© Кадр из мультфильма "Цветаны"

Павел Майков озвучивает Одуванчика // Фото: МК

Якутский кинорежиссер Степан Бурнашев более всего известен по фильмам «Черный снег», «Ыт», «Проклятие. Мертвая земля», «Айта», которую после успешного проката в один день выбросили с российских стриминговых платформ из-за того, что одному чиновнику что-то нехорошее пригрезилось. Теперь фильм смотрят в США, Канаде, Великобритании и Европе. Свое кино Степан снимает в условиях суровой якутской зимы при минус 60 градусах и с минимальным бюджетом. Некоторые московские коллеги за такие деньги и с места не поднимутся.

Он принимал участие в кинорынке Гонконга, во второй раз приехал на Marché du Film в Канны, чтобы поучаствовать в международной продюсерской программе Producers Network с новым роуд-муви «Почти там». Это история совместного путешествия японца и якута, многое открывающих в самих себе. Съемки пройдут в Японии в 2027 году. Проект получил поддержку японской и французской кинокомпаний благодаря приезду режиссера в Канны. Недавно Степан завершил работу над мистическим триллером «Пеньхаус» о молодой паре, начинающей новую жизнь в Малайзии.

«Якутское кино выходит на новый уровень и становится доступным на разных континентах. Наши истории понятны каждому, так как посвящены извечным вопросам любви, поискам себя, темам вины и страха, надежды и раскаяния. Мы рассказываем их через призму Якутии, нашу речь, природу, традиции и символы, что делает их уникальными и способными вызвать живой интерес к нашему краю у зрителей по всему миру», — говорит Степан Бурнашев.

Режиссер Екатерина Задорина (Гроховская), чья игровая картина «Человек безвозвратный» участвовала в Роттердамском кинофестивале и «Кинотавре», а фильм «Мальчик и робот» был показан на недавнем фестивале «Зимний», всерьез увлеклась анимацией. Вместе с продюсером Игорем Задориным они представили международным дистрибьюторам на Marché du Film анимационный проект «Цветаны», вызвавший интерес у коллег из Турции и других стран. Это тоже роуд-муви и универсальная история, понятная зрителям из разных стран.

В анимационное путешествие отправляются два, казалось бы, несовместимых и по характеру, и по социальному статусу героя, дворовый одуванчик Борис и элитная орхидея Арманда. Они попадают в комические ситуации, и тут контраст представителя цветочной элиты и простого сорняка работает на идею.