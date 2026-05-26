Что известно о новой исторической мелодраме «История его служанки»

В июне состоится премьера российской многосерийной исторической мелодрамы «История его служанки». Что известно о сериале — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Действие происходит в XIX веке. В Москву приезжает молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк, чье возвращение будоражит высшее общество. Матери просчитывают выгодные союзы, дочери грезят о романе, а слухи распространяются стремительнее светских приглашений.

Тем временем семейство Авериных оказывается на пороге катастрофы: глава семьи проиграл в карты огромную сумму, и этот долг вот-вот лишит их и имения, и будущего. Старшая дочь Анна является в дом Шереметьева. Однако ей не нужны ни его расположение, ни богатство: цель внезапного визита — убедить графа вернуть ее семье проигранное отцом имение.

Холодный и принципиальный Николай уступать незнакомке не намерен и предлагает Анне сделку — стать на год служанкой в его доме. Предложение графа кажется молодой дворянке оскорбительным, но она соглашается, чтобы вызволить родных из беды. Для Николая это лишь вопрос чести, однако упрямая, прямодушная и совсем не похожая на девушек его круга Анна постепенно занимает его мысли.

В ролях:

Съемочная команда:

Производство и съемки

Параллельно со съемками будут выходить новые серии — всего в планах 90 эпизодов. Чтобы справиться с таким объемом, команда применила нетипичный для российского рынка подход: проект снимается сразу несколькими режиссерскими и съемочными группами. Такая схема позволяет синхронно разрабатывать разные сюжетные арки и поддерживать непрерывный цикл производства на стабильно высоком уровне. Съемки проходят в масштабных усадебных декорациях, выстроенных в павильонах «Москино», и с привлечением технологий виртуального продакшена совместно с XOVP.

Исполнитель роли графа Шереметьева Матвей Лыков отметил, что ему довольно легко понимать своего героя, поскольку он вырос на русской классической литературе, и такие характеры, такие переживания ему очень знакомы. Актер признался, что ему близка среда, где ценятся культура и знания и где люди свободно говорят на нескольких языках. Лыков подчеркнул, что для него это и сегодня совершенно естественная часть жизни.

— И, мне кажется, у нас с ним есть похожее чувство юмора. По крайней мере, мне хочется в это верить. Тем более что сценаристы на славу постарались и наделили моего героя довольно тонким и живым юмором. А вот в чем мы точно разные — это в том, что я, наверное, все-таки легче отношусь к жизни и быстрее позволяю себе проявлять эмоции. Мой герой намного более сдержанный человек, — рассказал артист.

Милана Бру, исполнительница роли Анны Авериной, рассказала, что ее героиня — дворянка, очень умная, образованная и с сильным характером. Однако из-за ошибок отца семья лишается всего, и Анна оказывается в положении, вынуждающем ее работать в доме графа. При этом актриса подчеркнула, что Анна — совсем не покорная героиня: она обладает острым умом, иронией и очень развитым чувством собственного достоинства. По словам Миланы, ее персонаж может спорить, язвить, шутить и часто обезоруживает этим окружающих. Актриса призналась, что, как ей кажется, сила Анны именно в том, что она не ломается под давлением обстоятельств.