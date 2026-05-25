Обзор фильма «Майкл»

28 мая в прокат выходит фильм Антуана Фукуа «Майкл» — долгожданный байопик о Майкле Джексоне. Почему долгожданный? Потому что работа над байопиком началась еще в 2019 году. Каким он получился — в материале «Вечерней Москвы».

Продюсерами выступили Грэм Кинг, а также распорядители наследства Джексона Джон Бранка и Джон Макклейн. Сценаристом был назначен Джон Логан («Гладиатор», «Авиатор»). Режиссер Антуан Фукуа присоединился к проекту в 2023 году.

Основную интригу составил тот факт, что главную роль, взрослого Майкла Джексона, исполнил племянник певца Джаафар Джексон, для которого эта работа стала актерским дебютом. Роль юного Майкла досталась Джулиано Валди. Кстати, хореографами Джаафара выступили Рич и Тони Талаэга, которые лично работали с Майклом Джексоном — они помогали Джаафару оттачивать пластику.

История стартует в 1966 году в небольшом городке Гэри, штат Индиана. Майкл стал седьмым из девяти детей в семье музыкального менеджера Джозефа Джексона (тот ушел из жизни в 2018 году) и писательницы Кэтрин Джексон. Мы видим, как пятилетний Майкл начинает выступать в составе семейной группы The Jackson 5 под жестким руководством отца Джозефа Джексона (Колман Доминго). Тот тренирует, точнее, «дрессирует» сыновей после школы (а иногда и вместо нее), не гнушаясь и воспитательного ремня. В 1969-м группу замечает менеджер лейбла Motown, дает ей «зеленый свет», и семья переезжает в большое поместье.

Майкл здесь еще робкий олененок, который раскрепощается только на сцене. Джулиано Валди рисует образ ребенка, которому явно не хватило детства. Жестокая муштра свирепого и жадного до денег отца стала тем триггером, от которого он так и не избавился во взрослой жизни. Джозеф Джексон изображен Колманом Доминго как циничный манипулятор, препятствующий самостоятельности сына. Этот конфликт и становится центральным двигателем сюжета о начале карьеры певца.

Бесконечные гастроли, выступления в глубинке Америки, мини-автобус, ставший домом для семейного ансамбля. Время идет, и мы видим, как уже 18-летний Майкл стремится к независимости от семейного бизнеса. Втайне от отца он записывает успешный альбом Off the Wall и с помощью обаятельного адвоката Джона Бранки (Майлз Теллер) пытается отстранить отца от управления своей карьерой. Причем самым наивным и одновременно жестким образом: посылая ему факс, что тот уволен (!).

Насколько Джаафар Джексон органичен в роли короля поп-музыки? Если отбросить некоторые слегка комичные эпизоды вроде сцены у пластического хирурга, где Джексон исправляет нос и жалуется на витилиго, или сцену в супермаркете, где он дает автографы восхищенным ребятишкам, то вполне. Его задача выполнена — он пластично и артистично сыграл идеализированный образ своего дяди. В ход пошли не только внешнее сходство и манера исполнения, но и харизма, и особый магнетизм Джаафара. Внешне похожий на дядю, он сумел правдоподобно передать его пластику и особенности и во время выступлений, и в повседневной жизни. Его герою если и не веришь, то все-таки сочувствуешь и невольно становишься его фанатом.

Кстати, для фанатов певца тут немало сюрпризов. В частности, фильм показывает создание культовых альбомов (в том числе знаменитый Thriller — самый продаваемый в истории, около 67 миллионов копий) и клипов, репетиции знаменитых танцевальных движений, а также масштабный Bad World Tour (1987–1989).

Собственно, перед нами фильм-концерт. Значительная часть хронометража отведена тщательно реконструированным концертным номерам, студийной работе и атмосфере эпохи. Ведь создателям обеспечили доступ к архивам и оригинальной музыке, но в итоге картина сфокусировалась на восхождении Джексона к славе от 1960-х годов в составе The Jackson 5 до мирового успеха в конце 1980-х.

Период зрелости артиста и связанные с ним противоречия практически обойдены стороной. Авторы намеренно избегают упоминания обвинений, выдвинутых против Джексона в 1990-х и 2000-х годах: соответствующие моменты либо удалены, либо представлены лишь намеками. Создатели оправдывают такой подход юридическими рамками и стремлением сконцентрироваться на творческой деятельности музыканта.

Поэтому «Майкл» по своей сути представляет собой ностальгический, приукрашенный образ звезды, созданный для поклонников. Нам предлагается щедрая порция песен, впечатляющих выступлений и возвышенный облик Джексона. Однако фильм уклоняется от детального изучения неоднозначных аспектов его жизни. Все ваши неудобные вопросы, которые вы стеснялись задать, останутся без ответов. Почему так случилось? Возможно, причина в долгом и трудном рождении фильма. Ведь история его создания тянет на отдельный сюжет и мистически похожа на перекроенное тело самого певца.

Напомним основные вехи. Сначала случились задержки съемок из-за забастовки Гильдии киноактеров США. И съемки стартовали только в январе 2024 года и завершились в июне. Затем в бой пошли юристы. Финальный акт фильма пришлось переписать и переснять из-за юридических ограничений. События 1993 года нельзя было упоминать по соглашению с семьей Джордана Чендлера. Когда проблема вскрылась на позднем этапе, продюсерам пришлось экстренно менять финал картины с полицейскими мигалками. От этой концовки отказались, и все упоминания об обвинениях удалили. Потом пошли проблемы с монтажом: Первая рабочая сборка фильма длилась почти четыре часа. Продюсеры всерьез рассматривали вариант двухчастного байопика. Но позже решили все-таки сохранить цельный формат и сократили картину до трех с половиной часов.

Другие «палки в колесах» съемок — вмешательство наследников. Они владели долей в фильме и регулярно вмешивались в производство. Причем приходили на съемки и давали советы, что весьма раздражало Антуана Фукуа. По слухам, часть съемочного процесса он провел в фургоне, чтобы не пересекаться с родственниками певца. А пересъемки уже проходили без него — режиссера там заменил продюсер Грэм Кинг.

Непросто пришлось и сценаристу Джону Логану. Он был вынужден написать несколько версий истории, чтобы найти нужный баланс и воткнуть 50 лет жизни Джексона, его хиты, скандалы, триумфы и трагедии в одну ленту. Это все, естественно, не пошло на пользу проекту: личность Джексона получилась весьма односторонней. Зато семья осталась довольна.

Хотя бюджет проекта с учетом пересъемок и маркетинга мог достичь 200 миллионов долларов, но на сегодня фильм уже принес создателям от проката в США и других странах более 713 миллионов долларов. То есть окупил производство более чем в три раза. На певце успешно продолжают зарабатывать и после его смерти.

