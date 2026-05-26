В пятой части «Истории игрушек» появится Булзай

В пятой части «Истории игрушек» появится конь Булзай, который знаком фанатам серии со второй части. В новой картине героя озвучил Алан Камминг. Это интересно, поскольку до пятой части персонаж не разговаривал. Видимо, в ней Булзаю всё же сделали реплики.

Картина расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

«История игрушек 5» выйдет в мировом прокате 19 июня. Режиссёром и сценаристом проекта выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс») и Тим Аллен («В поисках галактики»).