Опубликован новый кадр хоррора «Закулисье реальности»

Издание Collider поделилось новым кадром фильма «Закулисье реальности». На нём можно увидеть Чиветеля Эджиофора, сыгравшего одну из ключевых ролей.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Проект с подобной стилистикой стал крайне популярен в 2022 году, когда блогер Кейн Парсонс запустил веб-сериал — дебютный эпизод собрал более 70 млн просмотров на YouTube. Премьера ленты в России состоится 4 июня.

