Когда начнут показывать исторический сериал «История его служанки»

Расписание выхода исторического сериала «История его служанки»

Уже 2 июня стартует сериал «История его служанки». Действие исторического шоу развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. Однако сам Николай оказывается в сложной ситуации. По завещанию матери он должен жениться в течение года — иначе лишится наследства.

В первый сезон шоу войдёт 90 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 2 июня
  • 2-я серия 2 июня
  • 3-я серия 2 июня
  • 4-я серия 2 июня
  • 5-я серия 9 июня
  • 6-я серия 9 июня
  • 7-я серия 9 июня
  • 8-я серия 16 июня
  • 9-я серия 16 июня
  • 10-я серия 16 июня
  • 11-я серия 23 июня
  • 12-я серия 23 июня
  • 13-я серия 23 июня
  • 14-я серия 30 июня
  • 15-я серия 30 июня
  • 16-я серия 30 июня
  • 17-я серия 7 июля
  • 18-я серия 7 июля
  • 19-я серия 7 июля
  • 20-я серия 14 июля
  • 21-я серия 14 июля
  • 22-я серия 14 июля
  • 23-я серия 21 июля
  • 24-я серия 21 июля
  • 25-я серия 21 июля
  • 26-я серия 28 июля
  • 27-я серия 28 июля
  • 28-я серия 28 июля
  • 29-я серия 4 августа
  • 30-я серия 4 августа
  • 31-я серия 4 августа
  • 32-я серия 11 августа
  • 33-я серия 11 августа
  • 34-я серия 11 августа
  • 35-я серия 18 августа
  • 36-я серия 18 августа
  • 37-я серия 18 августа
  • 38-я серия 25 августа
  • 39-я серия 25 августа
  • 40-я серия 25 августа