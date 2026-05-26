Когда начнут показывать исторический сериал «История его служанки»

Расписание выхода исторического сериала «История его служанки»
Уже 2 июня стартует сериал «История его служанки». Действие исторического шоу развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. Однако сам Николай оказывается в сложной ситуации. По завещанию матери он должен жениться в течение года — иначе лишится наследства.
В первый сезон шоу войдёт 90 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start.
Расписание выхода сериала «История его служанки»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 2 июня
- 2-я серия 2 июня
- 3-я серия 2 июня
- 4-я серия 2 июня
- 5-я серия 9 июня
- 6-я серия 9 июня
- 7-я серия 9 июня
- 8-я серия 16 июня
- 9-я серия 16 июня
- 10-я серия 16 июня
- 11-я серия 23 июня
- 12-я серия 23 июня
- 13-я серия 23 июня
- 14-я серия 30 июня
- 15-я серия 30 июня
- 16-я серия 30 июня
- 17-я серия 7 июля
- 18-я серия 7 июля
- 19-я серия 7 июля
- 20-я серия 14 июля
- 21-я серия 14 июля
- 22-я серия 14 июля
- 23-я серия 21 июля
- 24-я серия 21 июля
- 25-я серия 21 июля
- 26-я серия 28 июля
- 27-я серия 28 июля
- 28-я серия 28 июля
- 29-я серия 4 августа
- 30-я серия 4 августа
- 31-я серия 4 августа
- 32-я серия 11 августа
- 33-я серия 11 августа
- 34-я серия 11 августа
- 35-я серия 18 августа
- 36-я серия 18 августа
- 37-я серия 18 августа
- 38-я серия 25 августа
- 39-я серия 25 августа
- 40-я серия 25 августа