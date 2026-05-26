«Мандалорца и Грогу» включили в список лучших фильмов по «Звездным войнам»

Журналисты издания IGN обновили свой рейтинг лучших фильмов по «Звёздным войнам». В список вошло 12 картин, а «Мандалорца и Грогу» разместили даже не на последней строчке.

Авторы IGN поместили новинку на 10 позицию, ниже её расположили второй эпизод «Звёздных войн», «Войну клонов», и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

«Мандалорец и Грогу» повествует о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального шоу. Помимо Педро Паскаля, в картине также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.