Появился новый кадр криминального триллера «Каролина Кэролайн» с Самарой Уивинг

Издание Collider поделилось новым кадром криминального триллера «Каролина Кэролайн» с Самарой Уивинг в главной роли. На нём можно увидеть актрису в образе героини.

Кэролайн Дэниелс мечтает уехать из своего маленького техасского городка и попадает в поле зрения харизматичного мошенника. Вместе они пускаются в преступное и страстное путешествие по юго-востоку США, преодолевая все трудности вместе.

В актёрский состав также вошли Кайл Галлнер, Кира Седжвик и Джон Грайс. Режиссёром выступил Адам Ремейер, снявший «Закусочную». Премьера в зарубежных кинотеатрах состоится 5 июня.