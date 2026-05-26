Гела Месхи рассказал о новой роли в детективе с Дарьей Урсуляк

Актёр Гела Месхи сыграл врача в криминальной мелодраме «Когда горит огонь», где его героя связывает романтическая линия с персонажем Дарьи Урсуляк. Об этом артист рассказал в интервью журналу «Антенна».

© Passion.ru

Месхи известен благодаря ролям в фильмах «Груз 200», «Географ глобус пропил» и сериале «Жена». В новом проекте ему впервые довелось сыграть медика.

«Раньше я снимался в роли пациента, а сейчас — врача», — поделился актёр.

В сериале «Когда горит огонь» разворачивается история трагедии в небольшом селе. Местный житель Василий (Иван Фоминов) отправляется на рыбалку с 12-летней дочерью Дашей (Вера Чернявская). Позже мужчину находят мёртвым, и все улики указывают на причастность девочки к его гибели. Расследовать преступление берётся сельский фельдшер Лера в исполнении Варвары Феофановой.

Героя Месхи связывает романтическая линия с персонажем Урсуляк. В картине также заняты Илья Малаков и Нонна Гришаева. Режиссёром детективной мелодрамы выступил Антон Борматов.

Съёмки проекта стали особенными для участников. Урсуляк, Месхи и Малаков воссоединились на площадке как давние друзья. Исполнительница главной роли Феофанова призналась, что работа над образом фельдшера вдохновила её настолько, что актриса решила получить новую профессию.

Проект создан компаниями Shkulev Holding и Long Tale Production.